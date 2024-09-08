بعد تصدره التريند.. أزمات وشائعات في حياة محمد ممدوح تايسون

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد ممدوح، إلا أنه وجد نفسه وسط دوامة من الأزمات والشائعات التي طالت حياته الشخصية والمهنية، ويكشف الموجز تفاصيل أزماته

الموت يفجع محمد ممدوح

واجه الفنان محمد ممدوح اليوم خبر وفاة نجل عمته حسن ثابت، طالبًا من متابعيه قراءة الفاتحة له، وكتب قائلا: إنا لله وإنا اليه راجعون..أرجو الدعاء للمرحوم حسن ثابت ابن عمتي وأخويا وصاحبي ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويرحم أمواتنا جميعًا.. الفاتحة على روحه والثواب عند الله.



محمد ممدوح يتعرض للتنمر بسبب صوته

وتحدث الفنان محمد ممدوح في أحد اللقاءات التلفزيونية عن التنمر الذي تعرض له بسبب صوته في بعض الأعمال الذي قدمها، وقال: «لدي مشكلة بمخارج حروفي وألفاظي وأعمل على علاجها، أما عن صوتي فهو من عند الله لم استطيع ان أعالجه».

محمد ممدوح



واستكمل حديثه عن كيفية علاج مخارج ألفاظه وقال «هناك بعض الورش والتدريبات المتخصصة لمخارج الألفاظ التي تساعدني على علاج مخارج الألفاظ، ولكن في بعض الأعمال تكون المشكلة ليست مني ولكن الخطأ في طريقة تسجيل الصوت».

سبب تسمية محمد ممدوح بـ “تايسون”

كشف محمد ممدوح الشهير بـ تايسون عن سبب التسميه في أحدي اللقاءات التلفزيونية: « الذي أطلق عليَ اسم"تايسون" كان مدرب رياضة البوكس الذي أتدرب معه، والسبب لم يكن من قوة ضرباتي مثل الملاكم العالمي ميك تايسون، لكن لأنه كان نفسي قصير مثله».

محمد ممدوح

أعمال شارك فيها محمد ممدوح

وقدم محمد ممدوح مجموعة من الأعمال الناجحة ومنها مسلسل لعبة نيوتن إلى جانب الفنانة منى زكي ومسلسل ذي خلي بالك من زيزي إلى جانب الفنانة أمينة خليل، وطرحت هذه الأعمال في رمضان 2021، كما شارك في مجموعة من الاعمال السينمائية منها فيلم السرب الذي طُرح مع بداية هذا الشهر وفيلم الخلية إلى جانب الفنان أحمد عز وجسد من خلاله شخصية «محمد صابر».



آخر أعمال محمد ممدوح

يُذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح، هو فيلم X مراتى تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى «كيمز»، إخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد،، أمينة خليل، محمد أوتاكا، خالد كمال، مصطفى غريب.

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