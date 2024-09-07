من الفساتين الجريئة للرقص.. حكاية جومانا مراد مع التريند

في الساعات الأخيرة، تصدرت الفنانة جومانا مراد محركات البحث على جوجل بعد ظهورها بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.

قد أثارت إطلالتها اهتمام المتابعين والجمهور، حيث ظهرت بفستان من قطعتين مكشوف البطن، تميز بتصميمه الملون والتنورة الخضراء، لذلك يستعرض " الموجز" أبرز إطلالاتها الجريئة في التقرير التالي

جومانا مراد

إطلالة جريئة ل جومانا مراد

استعراض أبرز إطلالاتها الجريئة

أثارت جومانا مراد إعجاب جمهورها بإطلالتها الجريئة التي لم تقتصر على فستان الشاطئ فقط، فقد تميزت بألوان زاهية وتصاميم عصرية في مناسبات عدة، مما جعلها محط أنظار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز ما لفت الأنظار كان ظهورها بفستان أحمر في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام، وكان الفستان من تصميم عصري وجريء، حيث تميز بقصته التي تبرز جمال قوامها، ونسقت معه مكياجًا أنيقًا، مما أكسب إطلالتها طابعًا جذابًا ومميزًا.

وصلة الرقص في الحفل

خلال إجازتها الصيفية، حضرت جومانا مراد حفلة في الساحل الشمالي، حيث أمتعت الحضور بوصلة رقص حيوية على أنغام أغاني المطرب مصطفى حجاج.

قدمت مراد رقصة مميزة على أغاني مصطفى حجاج الشهيرة مثل "يا بتاع النعناع" و"مله ع المكشوف"، وهو ما أضفى أجواءً من المرح والحيوية على الحفل وجعلها محط اهتمام الحضور.

جلسة تصوير على الشاطئ

كما خضعت جومانا لجلسة تصوير على الشاطئ بملابس صيفية، وعلقت على الصور قائلة: "أنا والبحر حكاية عشق لا ينتهي".

جومانا مراد

أخر أعمالها الدرامية

في سياق آخر، شاركت جومانا مراد في رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة"، والذي ضم نخبة من النجوم مثل يحيى الفخراني وصلاح عبد الله. المسلسل عُرض في النصف الأول من شهر رمضان وكان من تأليف إبراهيم عبد المجيد ومعالجة درامية لمدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

تواصل جومانا مراد نجاحاتها، حيث شاركت مؤخراً في مسلسل "مفترق طرق" مع إياد نصار وماجد المصري وهند صبري.

يدور المسلسل حول شخصية "أميرة" التي تواجه تحديات كبيرة بعد فضيحة تتعرض لها عائلتها.

وقد تمكن "مفترق طرق" من تصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرح خمس حلقات منه على منصة شاهد VIP، متفوقاً على مسلسل "البيت بيتي 2".

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