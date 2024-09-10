نشرة فن الموجز| سامح حسين يستعد لعمل جديد وبدرية طلبة تتعافى بعد عملية جراحية ناجحة

في هذه النشرة الفنية، نلقي الضوء على آخر أخبار النجوم وأحدث الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون.

ترصد "الموجز"، أبرز الأحداث والتصريحات التي تشغل الساحة الفنية بالأمس.

بدرية طلبة تتعافى بعد جراحة ناجحة

أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن خروجها من المستشفى بعد نجاح عملية استئصال المرارة.

شكرت طلبة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، كل من اهتم بصحتها وتواصل معها، واعتذرت عن عدم قدرتها على الرد على الرسائل.

كما قدمت شكرها للدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على دعمه المستمر.

بدرية طلبة

فريدة سيف النصر تنضم إلى "حمام العريس"

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن انضمامها إلى فريق عمل فيلم "حمام العريس"، حيث ستؤدي دورًا مميزًا بجانب رانيا يوسف، حسين فهمي، وعمرو عبد الجليل.

فريدة سيف النصر

عبّرت سيف النصر عن حماسها لتقديم شخصية جديدة ومختلفة، وتأمل أن تحقق الشخصية النجاح المرجو.

إيمان العاصي تستعد لعرض "برغم القانون"

تستعد الفنانة إيمان العاصي لعرض مسلسلها الجديد "برغم القانون" الذي سينطلق يوم الأحد المقبل على قناة "ON" ويعرض يوم السبت على منصة "Watch It".

يجسد المسلسل قصة محامية تواجه تحديات كبيرة في حياتها المهنية والشخصية، وهو دور يتطلب أداءً مميزًا من العاصي.

إيمان العاصي

نبيلة عبيد تدعم غادة عبد الرازق

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة دعم للفنانة غادة عبد الرازق عبر إنستجرام، مشيدة بأعمالها وإنجازاتها الشخصية في الحفاظ على رشاقتها وجمالها. عبّرت عبيد عن إعجابها بإطلالات عبد الرازق، وأثنت على فوزها بجائزة "دير جيست" كأفضل ممثلة دراما تلفزيونية.

نبيلة عبيد

زوجة عصام صاصا تنفي الشائعات

نفت زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا الأنباء التي تم تداولها حول طلبها خلوة شرعية بعد حبسه.

أكدت عبر إنستجرام أن الأخبار التي انتشرت غير صحيحة، وأنها طلبت فقط تصريح زيارة لزيارة زوجها، واتخذت إجراءات قانونية ضد من نشر هذه الأنباء.

عصام صاصا

هنا الزاهد وتامر حسني في تعاون فني جديد

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعاونها مع تامر حسني في أغنية جديدة ضمن فيلم "ري ستارت".

أعربت الزاهد عن حماسها للفيلم الذي يضم نخبة من الفنانين، وتحدثت عن الفيديو الذي أثار الإشاعات حول خطوبتها وتامر حسني، موضحة أنه كان جزءًا من احتفال بعيد ميلاد حسني.

هنا الزاهد

يوسف الشريف يتصدر المشهد في عزاء والد طارق الجنايني

شهد عزاء والد المنتج طارق الجنايني حضور العديد من نجوم الفن، حيث لفت يوسف الشريف الأنظار بتسريحة شعره الجديدة بـ"ديل حصان".

حضر العزاء أيضاً كل من يسرا، أحمد السقا، هاني رمزي، وأمير كرارة، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين.

يوسف الشريف

أشرف زكي ينفي التعاقد مع محمد شاكر

أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عدم صحة الأخبار التي ترددت عن تعاقد المنتج أحمد السبكي مع التيك توكر محمد شاكر.

نفى زكي تمامًا أي تعاقد بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تصريحات شاكر حول هذا الأمر غير صحيحة.

أشرف زكي

صابر الرباعي يتحدث عن أزمة حسن شاكوش

علق الفنان صابر الرباعي على أزمة حسن شاكوش في مطار تونس، معربًا عن استيائه من طريقة معاملة الفنانين.

أشار الرباعي إلى أنه عانى من موقف مشابه في مطار مصر وتقبل الأمر بصبر.

صابر الرباعي

سامح حسين يستعد لمسلسل "برمودا"

أعلن الفنان سامح حسين عن استعداده لتقديم مسلسل جديد بعنوان "برمودا" الذي سيعرض في رمضان 2025. شارك حسين صورًا من كواليس توقيع العقد، مما أثار حماس الجمهور وتوقعاتهم حول العمل الذي يُتوقع أن يحمل طابعًا كوميديًا مشوقًا.

سامح حسين

رانيا يوسف تبدأ تصوير "روج أسود"

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن بدء تصوير مسلسلها الجديد "روج أسود"، وشاركت صورًا من كواليس أول يوم تصوير عبر إنستجرام. المسلسل يضم مجموعة من الفنانين مثل لقاء الخميسي، داليا مصطفى، ومي سليم، ويُخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

رانيا يوسف

هاجر الشرنوبي تواسي ابنها بعد إصابته

شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي متابعيها تفاصيل إصابة نجلها في ثاني يوم دراسته، وطالبت بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أوضحت الشرنوبي أن إصابة ابنها كانت بسيطة بفضل الله.

هاجر الشرنوبي

حنان مطاوع تغير اسم مسلسلها إلى "صفحة بيضا"

أعلنت الفنانة حنان مطاوع عن تغيير اسم مسلسلها من "تقاطع طرق" إلى "صفحة بيضا" قبيل بدء التصوير. العمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير في الموسم الدرامي المقبل.

بوستر مسلسل "مطعم الحبايب" يثير حماس الجمهور

أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح عن البوستر الرسمي لمسلسل "مطعم الحبايب" الذي سيعرض في 3 أكتوبر على منصة "شاهد".

المسلسل يجمع بين الطابع الكوميدي والدرامي، ويضم نخبة من النجوم مثل أحمد مالك وهدى المفتي.

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