بدرية طلبة تمنح طلاب الثانوية روشتة النجاح

شنت الفنانة بدرية طلبة هجومًا على السناتر التعليمية، لافتة أنها كانت تقلق على بناتها من هذه الأماكن التعليمية المزدحمة، وأنها تفضل الدروس الخصوصية في المنزل بدلًا من الذهاب إلى سنتر يحتوي على مئات الطلاب، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك، قالت بدرية طلبة: "العيال بتحجز من الصيف وبيكونوا فوق بعضهم، والمدرس بقا بتاع المنطقة حتى لو مش مدرس المادة، أنا كنت بخاف على بناتي من السنتر".

بدرية طلبة

رسالة بدرية طلبة لجمهورها

وأعربت بدرية عن استيائها من الأوضاع في السناتر التعليمية التي تشهد تكدسًا كبيرًا للطلاب، مشيرة إلى أن العديد من الأهالي يبذلون جهدًا كبيرًا لتوفير احتياجات أبنائهم التعليمية، مُعلقة:" والله العيل لو فهم أهله قد إيه بيتفرموا عشان يجيبوا ثمن الأكل والشرب والدروس هيراعي ربنا وهيذاكر، ربنا يكون في عون الأهالي".

وكان قد تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة، تريند جوجل مؤخرًا، وذلك بعدما كشفت عن العديد من الجوانب مؤلمة من حياتها الشخصية التي حكت فيها تفاصيل رحلتها الصعبة مع المرض وتأثيره على حياتها.



تصريحات بدرية طلبة





وتحدثت بدرية طلبة، مؤخرًا خلال لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامية شريهان أبو الحسن في برنامج “حد النجوم”، عن معاناتها الطويلة مع مرض الغدة الخبيثة، مُضيفة:"أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها وهي فترة الشباب، وحتى سن 17 سنة كان وزني وجسمي وشكلي مقبول، وبعدها ابتدى عندي مرض الغدة الخبيثة ولمدة 10 سنين كان في حاجة أكلت جسمي وخلت وزني 45 كيلو، ومريت بأزمة نفسية، عملت عملية وعمري 28 سنة ومخلفة البنتين، ورجعت عافيتي بعد مرور 10 سنين، وبدأ جسمي ووشي يرجعوا زي زمان".

بدرية طلبة



ذكريات فيلم "أبوشنب"



وخلال حديثها عن تجربتها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في فيلم "أبوشنب"، أوضحت بدرية أنها كانت في الأصل مرشحة لدور ظابط شرطة، لكن أسند إليها دور كان من المقرر أن تؤديه الفنانة نسرين أمين، حيث طلب منها المنتج أحمد السبكي أداء الدور بدلاً منها، مما اضطرها لكتابة نص مشهد جديد في اللحظات الأخيرة، قائلة:" مشهد وأنا بعلم ياسمين الانحراف ده كان دور مش بتاعي، كان دوري ضابطة مع ياسمين في القسم، وكانت نسرين أمين هتعمل الدور، قبل التصوير لقيت الحاج أحمد السبكي غير الدور، ورحت مش محضرة حاجة وتايهة، لكن ياسمين عارفة مفاتيحي وسألتني هقول إيه، ياسمين خدتني الكرافان وقالت هاتوا ورقة وقلم، وكانت أول مرة أكتب حاجة قبل ما أصورها، واضطريت أكتب حاجة فيها سجع".

بدرية طلبة تكشف سبب معاناتها من الاكتئاب



وتطرقت بدرية أيضاً إلى معاناتها مع الاكتئاب منذ عام 2011، حيث كانت تعاني من تعب جسدي شديد وتأثيرات نفسية، مشيرة إلى أن عائلتها كانت الداعم الأكبر لها خلال تلك الفترة، وذلك بسبب ما حدث في مصر في ذلك العام، وأيضًا لوفاة والدتها، مُعلقة:"بتعالج من الاكتئاب من 2011، جالي تعب جسدي وكانوا بيشيلوني يودوني للدكتور لأن مش قادرة أقف، الدكتور لقاني زي الفل قالهم ده تعب نفسي، عيالي هما اللي خلوني أتخطى المرحلة دي".

كما عبرت عن شعورها بالظلم عندما سُرِقَت منها فكرة عمل فني كانت ترغب في تنفذيها، لتُعطى لنجمة أخرى أكثر شهرة، مُعلقة:"حد قالها على الفكرة وهي خلصت تصوير، طبعا هي بياعة عني كتير هي اسم ونجمة، بس أنا سألت نفسي ليه ياخد مني الفكرة".





كما تطرقت الفنانة بدرية طلبة للحديث عن الغيرة والخلافات الزوجية، وعما إذا كان من الممكن أن تتجاوز المرأة عن تصرفات معينة من أفعال الرجل، قائلة:"لا تفوتي ليه هه.. كاسر عينك".



كما تحدثت عن موقفها عندما اكتشفت أن هناك سيدة تريد خطف زوجها، مُردفة:"كان في واحدة عاوزة تخطف زوجي وروحتلها وقولت لها لا، هىّ كانت عاوزاه يقعد في الإمارات علشان يعمل لها حاجة لمصلحتها، قولتلها لا أنزليلي، أخدت التليفون لاقيت كلام أخدت الرقم وكلمتها قولتلها أجيلك وأقعد معاكي، وفعلا روحتلها، قولت لها إنتي فاهمة غلط أنا لو مش موهبة مش هنجح، أي ست بتحس وجوزي كان رايح جاي على الإمارات فحسيت إن فيه حاجة وشكيت في الموضوع وربنا وقع التليفون في إيدي وكلمتها وروحت أمثل عليها البلطجة وكنت عاوزة أخوفها مني".

آخر أعمال بدرية طلبة



وكان آخر أعمال بدرية طلبة السينمائية، فيلمين تم عرضهما في موسم منتصف العام الدراسى 2024، الأول بعنوان "الملكة" بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بجانب ضيوف الشرف حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

ودارت أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعي، عن شخصية "ماجدة"، التي تمتلك نادي رياضى و تمر بمشكلات عديدة، وتلجأ لأصدقائها والمقربين منها لكي يساعدونها في استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث أيضًا مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، وذلك في إطار مشوق .

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