سامح حسين يستعد لمسلسل جديد في رمضان 2025

كشف الفنان سامح حسين عن استعداده لتقديم مسلسل جديد بعنوان "برمودا" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، وشارك سامح حسين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس توقيع العقد الخاص بالمسلسل، مما أثار حماس الجمهور وتوقعاتهم، المسلسل يعد واحدًا من الأعمال المرتقبة في الموسم الرمضاني، ومن المتوقع أن يحمل طابعًا كوميديًا مشوقًا يعكس أسلوب سامح المميز، ويرصد الموجز تفاصيل العمل

فيلم "سندوتش عيال" يُعرض رقميًا قبل السينما

أعلن سامح حسين مؤخرًا عن طرح فيلمه الجديد "سندوتش عيال" على منصة رقمية قبل عرضه في السينمات. الفيلم أصبح متاحًا حصريًا على Yango Play، وهو ما أكده سامح حسين من خلال منشور على فيس بوك، حيث نشر البوستر الدعائي للفيلم وعلق قائلًا: "الحمد لله فيلم “سندوتش عيال” حصريًا قبل السينمات لشاشة Yango Play"*، وهذه الخطوة تعكس التوجه المتزايد نحو عرض الأفلام على المنصات الرقمية قبل العرض التقليدي في السينمات، ما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة الفيلم مبكرًا.

سامح حسين

قصة فيلم "سندوتش عيال" وأبطاله

يشارك في بطولة فيلم "سندوتش عيال" نخبة من الفنانين:

- سامح حسين

- نور قدري

- إيمان السيد

- إبرام سمير

ويضم الفيلم أيضًا مجموعة من الأطفال الموهوبين، منهم:

- يوسف صلاح مودي صاحب أغنية "الغزالة رايقة"

- منذر مهران

- زياد الشرقاوي

الفيلم من تأليف طارق رمضان وإخراج هاني حمدي، ويجمع بين الكوميديا والدراما العائلية. وجود الأطفال في الفيلم يضيف بعدًا إنسانيًا وقصصًا ممتعة تستهدف الجمهور العائلي.

عرض مسرحي جديد: "عامل قلق"

بالإضافة إلى أعماله السينمائية والتلفزيونية، يواصل سامح حسين نشاطه المسرحي من خلال عرض جديد بعنوان "عامل قلق"، والذي يتم تقديمه على مسرح البالون، المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها الأول، وتستهدف الجمهور العاشق للكوميديا الحية.

أسعار التذاكرللعروض المسرحية تأتي على النحو التالي:



- الفئة الأولى: 75 جنيهًا

- الفئة الثانية: 100 جنيه

- الفئة الثالثة: 150 جنيه

- الفئة الرابعة: 200 جنيه

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