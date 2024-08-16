سامح حسين يطرح فيلم "سندوتش عيال" على منصة رقمية قبل السينما

كشف الفنان سامح حسين عن طرح فيلمه الجديد "سندوتش عيال" عبر إحدى المنصات الرقمية، قبل طرحه بشكل رسمي في دور العرض السينمائية. ويُعد هذا الخطوة جديدة في تسويق الأعمال الفنية، حيث أصبح من المعتاد في الفترة الأخيرة عرض الأفلام والمسلسلات عبر منصات البث الرقمي قبل وصولها إلى السينما أو التلفزيون.

تفاصيل الفيلم وأبطاله

سامح حسين

أعلن سامح حسين عن هذا الخبر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر البوستر الدعائي للفيلم. وعلق حسين على البوستر قائلاً: "الحمد لله فيلم 'سندوتش عيال' حصريًا قبل السينمات لشاشة Yango Play". يعكس هذا الإعلان اهتمام الفنان بتقديم محتواه لجمهور أوسع من خلال المنصات الرقمية التي باتت تلعب دوراً كبيراً في صناعة السينما.

يضم فيلم "سندوتش عيال" نخبة من الفنانين المصريين المعروفين، إلى جانب سامح حسين الذي يلعب دور البطولة، تشارك في الفيلم الفنانة نور قدري، إيمان السيد، إبرام سمير، إلى جانب مجموعة من الأطفال الموهوبين الذين يضفون على الفيلم روحاً جديدة ومتميزة. من بين هؤلاء الأطفال يوسف صلاح مودي، المعروف بأداء أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران، وزياد الشرقاوي. يجمع هذا الفريق الفني بين الخبرة والموهبة الشابة، ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل جمهور واسع.

سامح حسين

الفيلم من تأليف طارق رمضان، الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون، ومن إخراج هاني حمدي، الذي يتميز بأسلوبه الإبداعي والمبتكر في الإخراج.

عرض مسرحي جديد لسامح حسين

سامح حسين

بعيداً عن السينما، يستمر سامح حسين في تقديم عروضه المسرحية المميزة، خلال هذه الفترة، يعرض أحدث أعماله المسرحية "عامل قلق" على مسرح البالون، وهو عمل كوميدي يتناول قضايا اجتماعية بطريقة ساخرة. يعكس هذا العرض المسرحي اهتمام حسين بالمسرح كوسيلة للتواصل مع الجمهور مباشرة.

أسعار التذاكر

لجعل العروض المسرحية متاحة لجميع الفئات، تتراوح أسعار تذاكر "عامل قلق" بين 75 جنيهًا و200 جنيه، مما يتيح للجمهور اختيار الفئة التي تناسب ميزانيتهم والاستمتاع بالعرض.

سامح حسين

بهذا الإعلان، يؤكد سامح حسين مكانته كفنان شامل يعمل على تقديم محتوى متنوع بين السينما والمسرح. تعد خطوة طرح فيلم "سندوتش عيال" على منصة رقمية قبل عرضه في السينما خطوة جريئة تعكس تطور صناعة السينما والتكيف مع التغيرات التكنولوجية في عصرنا الحالي.

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