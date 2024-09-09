بدرية طلبة تعلن عن نجاح عملية جراحية وتروي تفاصيل معاناتها مع المرض

أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن خروجها من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة، مما جعلها تتصدر التريند.

شاركت بدرية جمهورها تفاصيل حالتها الصحية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام الذي رصده موقع "الموجز"، حيث كتبت: "اللهم لك الحمد والشكر، عملت عملية وخرجت النهاردة".

وقد عبّرت عن شكرها العميق لكل من اهتم وتواصل معها للاطمئنان عليها، مضيفة: "شكرًا لكل اللي اتصل أو بعت رسالة يطمن عليا وآسفة لعدم الرد".

أشارت بدرية أيضًا إلى الامتنان الكبير الذي تكنه للدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، الذي قدم لها الدعم المعنوي المستمر قائلة: "شكرًا نقيبنا الدكتور أشرف زكي على اهتمامك اللي متعودين عليه دايمًا، وربنا ما يحرمني من حبكم ودعائكم ليا".

تفاصيل المرض وتأثيره على حياتها



وفي منشور آخر، تطرقت بدرية طلبة إلى معاناتها الطويلة مع مرض الغدة الدرقية الخبيث، الذي أثر بشكل كبير على صحتها ووزنها.

وأوضحت أن تلك الفترة كانت من أصعب مراحل حياتها، خاصةً في مرحلة شبابها المبكرة، حيث قالت: "أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها، وهي فترة الشباب... وزني كان 45 كيلو فقط، وكنت أعاني من مشاكل صحية ونفسية نتيجة لهذا المرض".

تحدثت بدرية، عن كيف أن هذا المرض أضعف جسمها، مما أثر على حالتها النفسية لمدة عشر سنوات كاملة، لكنها تمكنت من التغلب عليه بقوة وصبر.

بدرية طلبة

أعراض المرض وكيفية التعامل معه

بالإضافة إلى الحديث عن معاناتها الشخصية، حرصت بدرية طلبة على توعية جمهورها بالأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلات في الغدة الدرقية.

من بين أبرز هذه الأعراض، ذكرت تورم العنق، صعوبة البلع، وتغيرات في الصوت.

وأشارت إلى أن هذه الأعراض قد تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مشابهة، داعية الجميع إلى الانتباه واللجوء إلى العلاج المبكر في حال الشعور بأي من هذه الأعراض.

أنواع سرطان الغدة الدرقية وإمكانية الشفاء

من الجدير بالذكر أن سرطان الغدة الدرقية يأتي بأنواع متعددة، وتختلف سرعة انتشاره وتأثيره على الجسم حسب نوعه، وفي حين أن بعض الأنواع تنمو ببطء ولا تشكل خطرًا كبيرًا، هناك أنواع أخرى تكون أكثر شراسة وتتطلب علاجًا سريعًا ومكثفًا. بدرية طلبة أشارت إلى أن العلاج المناسب يمكن أن يساعد في الشفاء التام من معظم أنواع هذا السرطان، وهو ما يمنح الأمل للعديد من المرضى.

كما أكدت على أهمية الكشف المبكر والمتابعة الطبية المستمرة لضمان النجاح في العلاج والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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