طليق منة عرفة وغدة خبيثة.. أشهر أزمات بدرية طلبة

أزمات بدرية طلبة.. تصدرت الفنانة بدرية طلبة، ترند جوجل، بسبب حالتها الصحية، حيث أعلنت خلال الساعات الماضية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنها خضعت لعملية جراحية لاستئصال المرارة، حيث نشرت صورة من داخل أحد المستشفيات، وعلقت عليها قائلة:"الحمد الله مرارتي اتفقعت وشلتها، شكرًا لكل اللي سأل عليا ربنا يتم شفائي على خير".

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز أزمات بدرية طلبة التي تعرضت لها قبل تلك الأزمة، والتي جعلتها في صدارة التريند مؤخرًا.

بدرية طلبة

وكانت الفنانة بدرية طلبة، قد أثارت اهتمام الجمهور بعد حديثها عن معاناتها لمدة عشر سنوات مع مرض الغدة الخبيثة، والذي تسبب في انخفاض وزنها لـ 45 كيلوجرامًا، لافتة أن هذه الفترة كانت من أصعب الفترات في حياتها، مُعلقة:"أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها، وهي فترة الشباب، ولغاية سن 17 سنة كان وزني تمام وجسمي تمام وشكلي مقبول، وبعدها ابتدى عندي مرض الغدة الخبيثة، ولمدة 10 سنين كان فيه حاجة أكلت جسمي وخلت وزني 45 كيلو، ومريت بأزمة نفسية".

خلافها مع محمود المهدي

يعد هذا الخلاف أبرز أزمات بدرية طلبة المثيرة للجدل، حيث تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة أيضًا الترند بعد تصريحاتها عن محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، حيث وجهت له انتقادات، مطالبة إياه بعدم التطاول على الوسط الفني، مؤكدة أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها، كما طالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يسيء للفنانين،

قائلة:"لا أريد أن أذكر اسمه لأننا أعطيناه أكثر من حجمه، لكن أنا لن أترك حقي، إنت وقعت مع واحدة بتتفنن إنها تاخد حقها المشكلة أن الفنانين لا يردون على هجوم بعض الأشخاص، لكن أنا لا أسكت بل أرد حتى لا يقال عني أنني خائفة من أحد، لا أعرف ما يزعجه لم يتحدث عنه شخص أو عن زوجته، إذا يرى أن هناك شيئا خاطيئا يذهب إلى نقابة المهن التمثيلية ويوضح ما يزعجه، أنا لا أدافع عن أي شخص، وحتى وإذا دافعت هذا حقي، أنا كنت خارج مصر منذ شهرين، وهناك من تطاول على وأخدت حقي وبالقانون، الأزمة أن هناك بعض الممثلين لا يجدون عملًا ويظنون أن نقيب الممثلين السبب، هو لا دخل له، ولن يمنع أحد من العمل".

وكانت تلك القصة، قد بدأت فور انتقاد الفنانة بدرية طلبة، لمحمود المهدي، بعد انفصاله عن الفنانة منة عرفة، وبسبب هجومه على نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وطالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهي مقاضاة أي شخص يتطاول على الوسط الفني، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"عايز تتشهر؟ أطلع اشتم فنان، عايز شهرة أكتر؟؟ اشتم الوسط الفني، عايز شهرة أكتر وأكتر؟ لايڤات كتير وأشتم، بتشتغل إيه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي، متجوز مين ممثلة، طب بعد اللايڤات والشتيمة اتشهرت لالا طب عملت إيه طلقت مراتي الممثلة، بجد والا زى كل مرة، مش عارف حسألها أنا مش فاضي، بتعمل أيه، أنا طالع لايف يمكن المرة دى أتشهر لما الوسط الفنى بالبشاعة دى بتتمحك فيه ليه بطالب النقابة، تقاضى أي نكرة يقل أدبه على أي فنان دا حقنا عند نقابتنا كفاية بقى تلطيش وقلة أدب فينا مش حنفضل على نظام الحسنة تخص والسيئة تعم، إحنا عندنا عيلة وأولاد وأحفاد مش كل شوية يطلع مريض شهرة، يقل أدبه".

وفي رد له، قام محمود المهدي بإعادة نشر منشور الفنانة بدرية طابلة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا بسخرية: "كدا حد ضمن يطلع موسم الرياض".

بدرية طلبة

آخر أعمال بدرية طلبة

وكان آخر أعمالها فيلم "الملكة"، الذي قامت ببطولته الفنانة هالة صدقي، وشارك فيه أيضًا رانيا يوسف، كريم عفيفي، شيرين رضا، ودينا ،الفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز، وتناول قصة سيدة أعمال تواجه مضايقات عديدة وتتمكن من النجاة واستعادة حقوقها.

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