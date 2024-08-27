سامح حسين يكشف تفاصيل "تحت الطلب" " بعد "ساندوتش عيال"

أعلن الفنان الكوميدي سامح حسين عن تفاصيل فيلمه الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" تحت الطلب" بعد نجاح فيلمه الأخير ساندوتش عيال، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل.

وقال النجم الكوميدي سامح حسين إنه بدأت بالفعل في التحضيرات الأولية لفيلم جديد باسم " تحت الطلب"، وبتمني ينال اعجاب الجمهور،موضحًأ أنها قصة جديدة ويطرح من خلال العمل قضية مهمة في المجتمع بشكل كوميدي اجتماعي، العمل من تأليف وسام حامد وإخراج سامي حمدي، ومن إنتاج شركة السبكي".

تفاصيل فيلم ساندوتش عيال

فيلم "ساندوتش عيال" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، وذلك من خلال قصة محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات، وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما في مزيج من الكوميديا.

أبطال فيلم ساندوتش عيال

ويضم فيلم ساندوتش عيال عدد كبير من النجوم، أبرزهم، الفنان سامح حسين، والفنانة نور قدري، والفنان إسماعيل فرغلي، وإيمان السيد، وإبرام سمير، ويوسف صلاح، ومن إخراج هاني حمدي، وتأليف طارق رمضان.

كما شارك النجم سامح حسين في بطولة مسرحية بعنوان "عامل قلق "،تدور الأحداث " حول شخصية باسم، الذي يلعب دوره سامح حسين، وهو شاب يتعرض لمواقف غير متوقعة بعد لقائه بفتاة تدعى نادية، تلعب دورها الفنانة سمر علام.

يكتشف الاثنان معًا أنهما قد فازا بجائزة مالية كبيرة من أحد البرامج التلفزيونية.

فيستغل باسم هذا المبلغ في إنشاء تطبيق يهدف إلى حل مشكلات الناس والتخفيف من قلقهم اليومي. هذه القصة تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية التي تمس حياة الكثيرين.

شارك في بطولة المسرحية "عامل قلق " إلى جانب سامح حسين نخبة من الفنانين مثل سمر علام، محمد يوركا، ومحمد صفاء.

العمل من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني، وفكرة وإخراج إسلام إمام.

كما ساهم في الإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مما أضاف إلى العمل قيمة فنية كبيرة من خلال ديكور حازم شبل، وأزياء أميرة صابر، وموسيقى يحيى نديم، واستعراضات هاني حسن.

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