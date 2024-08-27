تفاصيل حفل نيكول سابا تحيي في كفر الشيخ



تستعد الفنانة نيكول سابا لإحياء حفل غنائي جديد في كفر الشيخ يوم الجمعة المقبل، الموافق 30 أغسطس، وقد أعلنت نيكول عن هذا الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ويستعرض الموجز تفاصيل الحفل، حيث نشرت بوستر الحفل وكتبت: "احفظوا هذا التاريخ الجمعة 30 أغسطس في انتظاركم جميعاً". يترقب جمهورها هذا العرض الفني، حيث تُعرف نيكول بأدائها المميز وجاذبيتها على المسرح.

أغنية "خلصت خلاص"



تستعد نيكول سابا أيضًا لطرح أغنيتها الجديدة "خلصت خلاص"، التي تحمل طابعًا عاطفيًا قويًا. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، والهندسة الصوتية لوسام فؤاد. تعبر كلمات "خلصت خلاص" عن تجربة مؤلمة في الحب، حيث تتحدث عن الانتهاء من علاقة عاطفية كانت مليئة بالألم.

نيكول سابا

تحتوي الأغنية على مشاعر الخيبة والتخلص من الذكريات المؤلمة، وتقول في أحد مقاطعها:

"كنت أعمل قد مابعمل، ومافيش ولا حاجة عاجباه، ياما قابل حبي بلا مبالاة، كان لازم نطرده من قلبي"، مما يعكس القوة الداخلية التي تكتسبها الشخصية بعد تجربة الفراق.

نيكول سابا

حفل أعياد الربيع



في إطار نشاطها الفني، أحيت نيكول سابا مؤخرًا حفلاً غنائياً بمناسبة أعياد الربيع في نادي وادي دجلة. حيث قدمت مجموعة متنوعة من أغانيها التي نالت إعجاب الجمهور، من بينها "أنا طبعي كدة"، "التوتو"، "سمك القرش"، و"فارس أحلامي". تتميز نيكول بحضورها المميز وأسلوبها الفريد في الأداء، مما يجعل حفلاتها دائمًا حدثًا مميزًا.

نيكول سابا

آخر أعمال نيكول سابا



في إطار أعمالها الفنية، طرحت نيكول سابا مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "فيلينج كول"، التي أصدرتها بطريقة فيديو كليب على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني. الأغنية تتضمن كلمات تعكس مشاعر الحب والحنين، وهي من تأليف الشاعر مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، مع ميكس وماستر لأماديو.

احتفل فريق عمل الأغنية بعد طرحها بعيد ميلاد نيكول سابا، حيث أعدوا لها "تورتة" للاحتفال بالمناسبة، مما يعكس العلاقة الجيدة بين الفنانة وفريق العمل الذي يرافقها في مسيرتها.

نيكول سابا

نجاح نيكول سابا

يُنتظر أن يكون حفلها في كفر الشيخ مناسبة مميزة لمتابعيها ومحبيها، حيث تعد نيكول سابا فنانة شاملة تجمع بين الجمال والموهبة، مما يضمن لها نجاحًا مستمرًا في عالم الفن.

ختام الحفل

نيكول سابا



من المقرر أن يتم عرض الحفل في كفر الشيخ وسط أجواء من الحماس والتوقعات العالية. يترقب جمهور نيكول سابا أن يقدموا لها الدعم والتفاعل معها خلال الحفل، حيث أن حفلاتها دائمًا ما تكون مليئة بالطاقة الإيجابية والأجواء الاحتفالية.

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نيكول سابا تحقق نجاح كبير بـ أغنيتها الجديدة خلصت خلاص