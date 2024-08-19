عودة سامح حسين إلى السينما بفيلم "ساندوتش عيال"



أعلن الفنان الكوميدي الشهير سامح حسين عن مشاركته في عمل سينمائي جديد يحمل عنوان "ساندوتش عيال"، بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الشاشة الكبيرة، عاد حسين ليبث البهجة لمحبيه من خلال هذا الفيلم، الذي يبدو أنه يحمل في طياته الكثير من الرسائل الاجتماعية المهمة.

شارك سامح حسين متابعيه البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقاً بعبارة: "الحمدلله فيلم ساندويتش عيال"، مما أثار حماس جمهوره الكبير، يتناول الفيلم قضية اجتماعية حساسة تتمثل في معاناة الأطفال بعد انفصال والديهم، حيث يلعب حسين دور محامٍ يلتقي بأطفال يواجهون صعوبات نفسية واجتماعية نتيجة هذا الانفصال، ويكشف الموجز عن تفاصيل اعماله الفنية.

سامح حسين

مسرحية "عامل قلق" تعيد الحياة للمسرح المصري



إلى جانب عمله السينمائي الجديد، عاد سامح حسين ليضيء مسارح الدولة من خلال مسرحيته "عامل قلق"، التي حظيت بإقبال جماهيري واسع منذ عرضها الأول في يونيو الماضي. المسرحية التي تعد أحدث أعمال حسين على خشبة المسرح، نجحت في تحقيق أعلى الإيرادات وأكبر نسبة حضور، مما يعكس مدى حب الجمهور لأعماله الفنية.

قصة "عامل قلق"

سامح حسين



تدور أحداث "عامل قلق" حول شخصية باسم، الذي يلعب دوره سامح حسين، وهو شاب يتعرض لمواقف غير متوقعة بعد لقائه بفتاة تدعى نادية، تلعب دورها الفنانة سمر علام. يكتشف الاثنان معًا أنهما قد فازا بجائزة مالية كبيرة من أحد البرامج التلفزيونية. فيستغل باسم هذا المبلغ في إنشاء تطبيق يهدف إلى حل مشكلات الناس والتخفيف من قلقهم اليومي. هذه القصة تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية التي تمس حياة الكثيرين.

فريق العمل

سامح حسين



شارك في بطولة المسرحية إلى جانب سامح حسين نخبة من الفنانين مثل سمر علام، محمد يوركا، ومحمد صفاء. العمل من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني، وفكرة وإخراج إسلام إمام. كما ساهم في الإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مما أضاف إلى العمل قيمة فنية كبيرة من خلال ديكور حازم شبل، وأزياء أميرة صابر، وموسيقى يحيى نديم، واستعراضات هاني حسن.

أعمال مستقبلية

سامح حسين



لم تتوقف نشاطات سامح حسين عند هذا الحد، حيث يستعد حاليًا لتقديم الجزء الثالث من السيت كوم الشهير "بيت العيلة". هذا العمل التلفزيوني الذي يحظى بشعبية كبيرة سيضم أيضًا نخبة من نجوم الكوميديا مثل شيرين، هلا فاخر، إيمان السيد، وعدد من الوجوه المحبوبة على الساحة الفنية.

سامح حسين

بهذه العودة القوية إلى السينما والمسرح والتلفزيون، يثبت سامح حسين مرة أخرى أنه قادر على إضفاء البهجة والضحك على وجوه الجماهير، سواء من خلال الشاشة أو خشبة المسرح. الجمهور ينتظر بفارغ الصبر جديده، ومما لا شك فيه أن أعماله القادمة ستلقى نفس النجاح الذي تعود عليه جمهوره.

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