بعد تصدرها للتريند.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة مروة عبدالمنعم

تصدرت الفنانة مروة عبدالمنعم التريند، بعدما تحدثت عن رأيها في الحجاب، وعن تعرضها للتنمر وقت حجاب ابنتها، وبسبب ارتداءها للباروكة، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأزمات التي تعرضت لها خلال مشوارها الفني.

مروة عبد المنعم

أزمات مروة عبد المنعم



نشرت الفنانة مروة عبدالمنعم، مؤخرًا صور لها، كشفت خلالها عن سر ارتداءها للباروكة دائماً، لافتة أنه بسبب سقوط جزء كبير من شعرها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة:"وأخيرًا إفراج نهائي من الباروكة، بعد فترة نفسيه سيئة جدًا دخلت فيها،وصلتني لـ70 كيلو وسقوط شعري بالشكل ده، اتضطريت ألبس فيها الباروكة، وواحدة واحده بدأت أفوق بفضل ربنا وأرجع لوزني وشكلي، لكن فضل شعري في الأزمه، وطبعا هو ماتعالجش بنسبه 100 في المية، بس أخدت الأمر بالإفراج عنه وتكملة العلاج عادي".

مروة عبد المنعم



وأضافت:" أنا كان فيه ناس كتير بتقعد تقولي انتي لابسه باروكه ليه، شكلك مش حلو فيها،، بس ماكنتش عايزة أقول وقتها ولا عايزه أتكلم,, وكان الكلام بيوجعني قوي ويزعلني على نفسي جدًا، الخلاصة ياجماعة، محدش ينقد حد على شكله، محدش عارف جوه الكواليس فيه إيه، دلوقتي أنا أقدر أقول وأتكلم مش خجلانة أنا مريت بأزمة نفسية كانت صعبة عليا جدًا، عمري ماكنت اتخيل أن الوجع النفسي ممكن يدمر بالشكل ده، لحد ماعشته وجربته، بس اللي كان بيوجع أكتر هو تدخل الناس في شكلي ولبسي للباروكة، أنا عايزه أقولكم انا أكتر انسانه في الدنيا لا ليا في ميكب ولا، باروكه ولا أي حاجه صناعي، وكون فكرة إني اربط حياتي بباروكه كنت بتخنق وبموت منها، فمكنش ناقص تعليقات كمان".

مروة عبد المنعم تتخلي عن الباروكة

واختتمت:" دلوقتي أقدر أقول لكل الناس اللي قالتلي انتي لابسه باروكه ليه، اتفضلوا حضراتكم الصوره تتحدث عن نفسها".

وسبق وتحدثت مروة عبدالمنعم عن فكرة ارتداء نجلتها حور والتي تبلغ من العمر 15 سنة للحجاب، وقالت أنها رفضت هذا في البداية، وذلك خلال تصريحات لها هى ونجلتها في برنامج مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامجها “البيه والهانم”، وتحدثت عن "حور"، والتي قررت ترتد الحجاب، والانتقادات التي تعرضت لها لأنها هي لا ترتدي الحجاب.

مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل ارتداء نجلتها الحجاب

وقالت مروة عبدالمنعم “الموضوع كان مفاجأة بالنسبة لي.. وحور كانت بتقف قدام المراية وتلبس الحجاب.. وتقول لي إيه رأيك.. أقول لها لطيف.، والموضوع بالنسبة لي كانت بتلعب وتهرج،..وفجأة قررت أنها تلبسه وقالت لي اشتري لي حالًا حجاب”.

وأكدت:"اعترضت في الاول؛ لأني عارفة دماغ بنتي لأنها أبعد ما تكون عن الحجاب؛ لأن حور بتحب الحياة وعاوزة تعيش وتلبس. وكنت بتخانق معاها أن لبسها قصير. وفجأة قلت لها أنتي هتتحجبي فعلًا ده قرار صعب. وقالت لي ماما أنا مخضوضة ما تخوفنيش، فقلت لها خدي القرار زي ما أنتي عاوزة، وهي دايمًا كده في قراراتها لما تكون عاوزة الحاجة لازم تحصل".

وعلقت مروة عبدالمنعم عن الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشرها الفيديو الخاص بنجلتها بالحجاب:" كل واحد أدرى ببيته وولاده،. وحور وهي داخلة عليا قلت لها إيه الهبل ده،. لما كانت لابسة الحجاب،. وده طبيعي أنا وبنتي بنتكلم، الناس خدوها إيه الهبل ده على أني بتكلم عن الحجاب،. وقالوا إزاي تقولي كده، ولكن ده حوار بيني، وبين بنتي ومش قصدي أقول عبط على الحجاب بقول إيه العبط ده يعني ما تهزريش في الموضوع ده".



وتعرضت مروة عبدالمنعم لأكثر من أزمة، ومنها في سنة 2016، وذلك بسبب عدم إقبال المنتجين على ترشيحها في الأعمال الفنية والذي جعلها تضر لبيع شقتها لكي تصرف علي نفسها و أبنائها.



وأكدت في السابق أن الأزمة الحقيقية بدأت سنة 2014، عندما توفيت الخادمة الخاصة بها واتهمها والدها بقتلها، ولكن تم تشريح الجثة، وأثبتت التقارير الطبية أن الوفاة طبيعية، وليس بها أي شبهة جنائية، وقالت إن تتوقع عدم إقبال المنتجين عليها بسبب القضية، مشيرة أنه يوجد زملاء وأصدقاء تخلوا عنها، ووالدتها توفيت وانفصلت عن زوجها في هذا التوقيت، وصرحت بتصريحات صادمة عن ابتعاد أصدقائها، من الوسط الفني عنها، ومن بينهم النجم تامر حسني الذي لم يتواصل معها من آخر عمل فني جمع بينهما "عمر وسلمى"، مؤكدة أنه كان سبب شهرتها ونجاحها، رغم عملها من قبل لسنوات طويلة.

معلومات عن مروة عبد المنعم

وكانت الفنانة مروة عبد المنعم، قد بدأت مسيرتها الفنية بدور في مسلسل "كوكب الشرق أم كلثوم" عام 1999، حيث مثلت دور أخت الشاعر أحمد رامي الصغرى. ثم اشتهرت بدورها في مسلسل "الرقص على سلالم متحركة" كدينا طحن، والذي عرض عام 2000.

أعمال مروة عبد المنعم

قدمت مروة عبد المنعم أعمالاً متنوعة، منها فيلم "أعز أصحاب" وفيلم "حبيبي نائمًا"، وآخر أعمالها كان فيلم "قهوة بورصة مصر" عام 2019، وشاركت في مسلسل "الفراجنة" عام 2020.

شاركت أيضاً في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود" عام 2004 بدور لبنى، وهي ابنة الرجل المفقود لطفي الجنايني. المسلسل من تأليف سمير خفاجي وإخراج نادر جلال، وشارك في بطولته يحيى الفخراني وماجدة زكي ورانيا فريد شوقي.

تزوجت مروة عبد المنعم من المخرج حسام الشاذلي واستمر زواجهما حوالي 15 عامًا، أنجبت خلالها ابنها يحيى وابنتها حور. بعد انفصالهما، أكدت مروة أنهما انفصلا بهدوء واحترام متبادل، مع توضيح أن الخيانة لم تكن سبب الطلاق، وفضلت عدم الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة.

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