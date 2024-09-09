نشرة فن الموجز | فريدة سيف النصر ترد على انتهاء دورها في العتاولة وشام الذهبي تتعرض لحادث رياضي وتصوير دراما رمضان

شهدت الساحة الفنية خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المثيرة التي تتناول أحدث المشاريع الفنية وتطورات حياة النجوم.

تستعرض " الموجز" في هذه النشرة أبرز هذه الأخبار والتفاصيل المثيرة التي تشغل بال جمهور الفن والمشاهدين.

شام الذهبي تثير الجدل بعد حادثة رياضية

أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، حالة من الجدل بعد أن شاركت متابعيها عبر إنستجرام بمقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها على رأسها أثناء ممارسة أحد التمارين الرياضية في صالة الجيم.

وفي تعليقها على الفيديو، أعربت عن شكرها لله على سلامتها وأكدت أنها بخير رغم شعورها ببعض الألم، وقد أبدى الجمهور قلقه ودعوها لتوخي الحذر أثناء ممارسة الرياضة.

شام الذهبي

كريم محمود عبدالعزيز يتعاقد على فيلم جديد

أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن تعاقده لبطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، تأليف أيمن بهجت قمر.

يشارك في بطولة الفيلم كل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، وهو من نوعية الأعمال التي تجمع بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية.

الفيلم من إخراج خالد مرعي ويشارك في إنتاجه زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

كريم محمود عبدالعزيز

إياد نصار وريهام عبدالغفور في دراما رمضان 2025

يستعد كل من الفنان إياد نصار والفنانة ريهام عبدالغفور للمشاركة في مسلسل "ظلم المصطبة" المقرر عرضه في رمضان 2025.

العمل يجمع بينهما وبين فتحي عبدالوهاب، ويجري حاليًا التحضير للعمل والتعاقد مع باقي الأبطال تمهيدًا لبدء التصوير. المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

أحمد أمين يستعد لموسم رمضان 2025

أكد الفنان أحمد أمين في تصريح خاص أنه يشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2025، وهو حاليًا يقرأ عدة سيناريوهات لاختيار الأفضل.

أشار أمين إلى تفضيله للأعمال الكوميدية على التراجيدية، وأكد أنه سيعلن قريبًا عن تفاصيل عمله الجديد.

أحمد أمين

محمد نجاتي في "حكيم باشا"

بدأ الفنان محمد نجاتي التحضيرات الأولية لتصوير دوره في مسلسل "حكيم باشا"، الذي يشارك فيه بجانب الفنان مصطفى شعبان.

من المقرر أن ينافس العمل في ماراثون رمضان 2025، وهو من تأليف محمد الشواف ويضم مجموعة من النجوم مثل سمر الصايغ ورياض الخولي.

محمد نجاتي

أمير كرارة يواصل تصوير فيلم "الشاطر"

تعاقد الفنان أمير كرارة على بطولة فيلم "الشاطر"، من إخراج أحمد الجندي، والمقرر أن ينافس خلال رأس السنة الميلادية 2025.

بدأ كرارة تصوير الفيلم منذ يومين، ويشارك في البطولة هنا الزاهد، عادل كرم، ومصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف.

أمير كرارة

إلهام شاهين في مسلسل "سيد الناس"

تعاقدت الفنانة إلهام شاهين على بطولة مسلسل "سيد الناس" مع الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ستبدأ شاهين تصوير مشاهدها في نوفمبر المقبل تحت قيادة المخرج محمد سامي.

المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح ويجمع مجموعة من النجوم مثل خالد الصاوي ومحمد شاهين.

إلهام شاهين

فريدة سيف النصر ترد على انتهاء دورها في "العتاولة"

ردت الفنانة فريدة سيف النصر على انتهاء دورها في مسلسل "العتاولة" وعدم مشاركتها في الجزء الثاني، موضحة أن هذا كان قرار المخرج.

وأضافت أنها لا توافق على تفسير المخرج لدورها، مشيرة إلى أنها تكن له احترامًا كبيرًا وتعتبره كابنها.

فريدة سيف النصر

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