الطلاق انطلاق.. نجوم وصلوا للبطولة المطلقة بعد الإنفصال

كان الفنان ماجد الكدواني يعمل محامي طلاق في فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين مع النجم كريم عبد العزيز، وكان له جملة يقول فيها الطلاق انطلاق، وهذا ما كان في الحقيقة، حيث يعتبر البعض الطلاق خطوة مؤلمة وصعبة، يرى آخرون فيه فرصة جديدة للانطلاق وتحقيق النجاح في حياتهم المهنية، من بين هؤلاء الفنانين، أربعة نجوم تمكنوا من قلب الطاولة على الأزمات التي واجهوها، ليتحولوا من أخبار الطلاق إلى عناوين النجاح والبطولة المطلقة في أعمالهم الفنية، ويرصد الموجز ابرز هذه القصص

أحمد حاتم.. الطلاق كنقطة انطلاق



في شهر مايو الماضي، أعلن الفنان أحمد حاتم انفصاله عن زوجته بعد زواج استمر 3 سنوات، والذي أثمر عن طفلهما عزيز. على الرغم من أن الطلاق قد يكون مرحلة مليئة بالتحديات، إلا أن حاتم استغل هذه الفترة كفرصة للتركيز على مسيرته الفنية. خلال هذه الفترة، قدم أعمالاً ناجحة، منها مسلسل "عمر أفندي"، الذي حقق نجاحًا ساحقًا منذ عرض أولى حلقاته، مما دفع الجمهور للتساؤل عن إمكانية تقديم جزء ثانٍ.

أحمد حاتم

لم يقتصر نجاح حاتم على الدراما فقط، بل شارك أيضًا في فيلم "عاشق"، الذي سيعرض في السينمات ابتداءً من 11 سبتمبر 2024، بجانب الفنانة أسماء أبو اليزيد. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي تشويقي، وهو من إخراج عمرو صلاح. لكن، ليس كل مشروعاته كانت مكللة بالنجاح، فقد أثار فيلم "الملحد" جدلًا واسعًا، وتم منع عرضه لأسباب لم تُعلن حتى الآن.

بسمة بوسيل.. عودة الغناء بعد الطلاق

بسمة بوسيل



بسمة بوسيل، الزوجة السابقة للفنان تامر حسني، لم تدع طلاقها في أبريل 2024 يُعطل مسيرتها. على العكس، عادت إلى الساحة الغنائية بقوة، حيث طرحت أولى أغانيها "البدايات" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، والتي لاقت استحسانًا واسعًا. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل أتبعت "البدايات" بعدة أغاني أخرى مثل "قال في حقي" و"جراج عمومي"، مما أعادها بقوة إلى الساحة الفنية.

أحمد العوضي.. من الطلاق إلى البطولة المطلقة

أحمد العوضي



كان طلاق أحمد العوضي من ياسمين عبد العزيز بمثابة صدمة للجمهور، خاصة وأنهما كانا يبدوان في علاقة حب مستمرة. ولكن العوضي استطاع تحويل تلك الصدمة إلى دافع لتحقيق النجاح في عالم السينما، حيث قدم فيلم "الإسكندراني" الذي حقق إيرادات عالية بشكل غير متوقع. كما تألق في مسلسل "حق عرب" خلال موسم رمضان 2024، ليصبح واحدًا من أبرز النجوم في الوسط الفني بعد الانفصال.

هنا الزاهد.. تركيز على الفن بعد الانفصال

هنا الزاهد



أعلنت هنا الزاهد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي في نوفمبر الماضي، بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات. ومنذ ذلك الحين، قررت هنا الزاهد التركيز على مسيرتها الفنية فقط، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة. شاركت في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي حقق إيرادات تجاوزت 60 مليون جنيه، وتستعد لعرض مسلسلها الجديد "إقامة جبرية" عبر منصة Watch It.

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