siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

نجوم الفن

هنا الزاهد بطلة " الشاطر " لـ أمير كرارة.. اعرف تفاصيل

الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد

تعاقدت الفنانة  هنا الزاهد، على البطولة النسائية مع الفنان أمير كرارة في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم " الشاطر"، ومن المقررعرضه في ماراثون رأس السنة المقبل عام2025.

حديث هنا الزاهد عن حياتها الأسرية يلقى تفاعلاً في مصر
الفنانة هنا الزاهد

 وعلم "الموجز" أن هنا الزاهد تستعد للتحضيرات الأولية للعمل، ومن المقرر أن تبدأ تصوير خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء تصوير فيلم ري ستارت مع النجم تامر حسني.

 

لا يفوتك

هنا الزاهد ترد علي شائعة ارتباطها بـ تامر حسني بطريقة مختلفة

بعد تصدرها للتريند.. تفاصيل أزمة هنا الزاهد ووالدتها مع عزة الفقي وما علاقة طلعت زكريا بتلك القصة؟

 

تفاصيل فيلم الشاطر 

تدور أحداث فيلم الشاطر في إطار اجتماعي كوميدي، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي.

من المعروف أن هنا الزاهد تشارك في فيلم ري ستارت بطولة الفنان تامر حسني، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال موسم رأس السنة المقبل لعام 2025.

هنا الزاهد: لا أسامح من آذاني والفن لم يغيرني | مجلة المجلة
الفنانة هنا الزاهد

 ويشارك في بطولة ري ستارت كل من فنان تامر حسني وهنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أعمال جديدة لـ هنا الزاهد تعرض قربيًا

 من المعروف أن الفنانة هنا الزاهد شاركت بأكثر من عمل سينمائي منها بضع ساعات في يوم ما مع الفنان هشام ماجد، ومن المقررعرضه قربيًا.

ويذكر أيضا أنها شاركت في بطولة فيلم " فاصل مع اللحظات اللذيذة"، وشاركها البطولة مع الفنان هشام ماجد، كما شارك في العمل كل من محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، والفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال أمير كرارة

 وشارك الفنان أمير كرارة في الماراثون الرمضاني الماضي 2024،  بمسلسل " بيت الرفاعي" وحقق نجاح كبير خلال عرض العمل.

ودارت أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار شعبي اجتماعي، إذ جسد الفنان أمير كرارة شخصية طبيب يسمي ياسين يتعرض لـ أزمات عديدة،  ويتم اتهامه بقتل والده، والعمل مع منظمة لتجارة الأثار.

مسلسل بيت الرفاعي  من تأليف بيتر ميمي، هند عبدالله، عمرو أبو زيد، إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وآخرون من النجوم.

اقرأ أيضا :

بعد حضن مثير للجدل.. حقيقة عودة هنا الزاهد لأحمد فهمي
هنا الزاهد تكشف موعد انتهاء تصوير ري ستارت.. خاص

لا يفوتك

الملامح الأولى لشخصية ميرنا نور الدين في مسلسل "فهد البطل"

حنان مطاوع طبيبة رنا رئيس في مسلسل "حياة أو موت "

التفاصيل الكاملة لـ خريطة حفلات أنغام في سبتمبر ونوفمبر 2024

أسباب انسحاب أمير كرارة من الماراثون الرمضاني 2025
تم نسخ الرابط