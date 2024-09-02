هنا الزاهد بطلة " الشاطر " لـ أمير كرارة.. اعرف تفاصيل

تعاقدت الفنانة هنا الزاهد، على البطولة النسائية مع الفنان أمير كرارة في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم " الشاطر"، ومن المقررعرضه في ماراثون رأس السنة المقبل عام2025.

الفنانة هنا الزاهد

وعلم "الموجز" أن هنا الزاهد تستعد للتحضيرات الأولية للعمل، ومن المقرر أن تبدأ تصوير خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء تصوير فيلم ري ستارت مع النجم تامر حسني.

تفاصيل فيلم الشاطر

تدور أحداث فيلم الشاطر في إطار اجتماعي كوميدي، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي.

من المعروف أن هنا الزاهد تشارك في فيلم ري ستارت بطولة الفنان تامر حسني، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال موسم رأس السنة المقبل لعام 2025.

الفنانة هنا الزاهد

ويشارك في بطولة ري ستارت كل من فنان تامر حسني وهنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أعمال جديدة لـ هنا الزاهد تعرض قربيًا

من المعروف أن الفنانة هنا الزاهد شاركت بأكثر من عمل سينمائي منها بضع ساعات في يوم ما مع الفنان هشام ماجد، ومن المقررعرضه قربيًا.

ويذكر أيضا أنها شاركت في بطولة فيلم " فاصل مع اللحظات اللذيذة"، وشاركها البطولة مع الفنان هشام ماجد، كما شارك في العمل كل من محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، والفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال أمير كرارة

وشارك الفنان أمير كرارة في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل " بيت الرفاعي" وحقق نجاح كبير خلال عرض العمل.

ودارت أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار شعبي اجتماعي، إذ جسد الفنان أمير كرارة شخصية طبيب يسمي ياسين يتعرض لـ أزمات عديدة، ويتم اتهامه بقتل والده، والعمل مع منظمة لتجارة الأثار.

مسلسل بيت الرفاعي من تأليف بيتر ميمي، هند عبدالله، عمرو أبو زيد، إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وآخرون من النجوم.

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