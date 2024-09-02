أسباب انسحاب أميرة كرارة من الماراثون الرمضاني 2025

أعلن النجم أمير كرارة انسحابه من الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، وذلك بسبب كثرة انشغاله بأكثر من عمل ما بين السينما والدراما، ومن هنا يستعرض لكم “الموجز ” التفاصيل.

يخوض النجم أمير كرارة تجربة سينمائية جديدة تحت عنوان الشاطر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، لينافس كرارة في ماراثون رأس السنة الميلادي المقبل لعام 2025.

أمير كرارة

كما كشف النجم أمير كرارة عن مشاركته في مسلسل أعراض انسحاب، العمل مكون من 10 حلقات، العمل من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المفترض أن يعرض على منصة رقمية شهيرة قربيًا.

آخر أعمال أمير كرارة في الدراما

من المعروف أن شارك نجم الأكشن أمير كرارة، في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسله أطلق عليه صناعه اسم" بيت الرفاعي "ودارت أحداثه في إطار شعبي اجتماعي تشويقي.

وجسد النجم أمير كرارة شخصية دكتور ياسين، والذي يدخل في صراعات، وأزمات عديدة، وذلك بسبب جريمة قتل، كما ناقش المسلسل تجارة الأثار والصراعات العائلية.

العمل مكون من 30 حلقة، وتم عرضه على عدة قنوات، ومنصات رقمية، المسلسل بطولة أمير كرارة، النجم سيد رجب، أحمد رزق، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.

أمير كرارة

أخر أعمال أمير كرارة في السينما

كما شارك النجم أمير كرارة في أخر أعماله السينمائية تحت عنوان البعبع" الذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الكوميدي الاجتماعي التشويقي.

وتدور فيلم "البعبع" أحداثه حول رجل عصابة يخرج من السجن ليتفاجأ بأنه لدية طفلين بنت وولد، وثم يتورط في سرقة أثار، ويحاول الهرب أكثر من مرة مع أطفاله.

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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