فريدة سيف النصر تكشف عن أعراض غريبة قبل ساعات من تسلم جائزة "دير جيست" وسط حالة من القلق

كشفت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر عن معاناتها من أعراض صحية غريبة وغير مفسرة أثارت قلقها الشديد، رغم تأكيدها على سلامتها الصحية وعدم معاناتها من أي أمراض معروفة.

هذا التصريح الذي رصده " الموجز"، جاء قبل ساعات قليلة من تسلمها جائزة مهرجان "دير جيست" عن دورها المميز في مسلسل "العتاولة".

فريدة سيف النصر

شاركت سيف النصر هذه التفاصيل عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أبدت دهشتها من هذه الأعراض المفاجئة والتي كانت مصدر قلق لها، ما دفعها إلى طلب الدعاء من جمهورها لتجاوز هذه الحالة.

فريدة سيف النصر تطلب الدعاء من جمهورها

وصفت فريدة سيف النصر عبر " فيسبوك" الأعراض التي تشعر بها بأنها غير معتادة وغير مفهومة، مشيرة إلى أنها تعاني من دوار شديد وإحساس وكأنها تلقت ضربة على رأسها، مما جعلها تشعر بالدوخة الشديدة والنعاس المستمر.

وقالت إنها تشعر بثقل غريب في قدمها اليمنى، وكأنها ملفوفة بشيء يعيق حركتها ويثقلها.

ورغم استعدادها لتسلم جائزة "دير جيست"، أوضحت أنها تشعر بالقلق بسبب هذه الأعراض غير المفسرة، وطلبت من جمهورها الدعاء، قائلة: "إن شاء رب العالمين.. مفروض أستلم جائزة أعلى تصويت للجمهور عن دور سترة في مسلسل العتاولة اليوم، لكن عندي مشكلة غريبة، كأنني مضروبة على دماغي وبادووخ، ورجلي اليمين كأنها متقلّة على الأرض... ادعوا لي، بدأت أقلق... الله موجود، وليس لها من دون الله كاشفة."

النجاح الكبير لدورها في "العتاولة" وتفاعل الجمهور

حظى دور "سترة" الذي جسدته فريدة سيف النصر في مسلسل "العتاولة" بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث أظهرت الشخصية التي لعبتها عمقًا كبيرًا في الأداء وقوة في التعبير عن مشاعرها، ما جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع أحداث المسلسل وشخصية "سترة".

هذا التفاعل الكبير كان سببًا رئيسيًا في حصولها على جائزة "أعلى تصويت من الجمهور" في مهرجان "دير جيست"، حيث نافست بأدائها عددًا من الفنانين المميزين في موسم رمضان الماضي.

فريدة سيف النصر

قصة مسلسل "العتاولة" وتأثيره على المشاهدين

مسلسل "العتاولة" الذي يعد أحد أبرز الأعمال الدرامية التي تم عرضها في الموسم الرمضاني الماضي، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول العلاقة بين الأخوين نصار وخضر، اللذين تواجههما العديد من المشاكل بسبب المال والميراث.

المسلسل يناقش الصراع الذي ينشأ بينهما وكيف يحاولان التغلب على تلك المشاكل في النهاية، وسط أجواء درامية مشوقة.

وقد لاقت شخصية "سترة" التي أدتها فريدة سيف النصر اهتمامًا كبيرًا من المشاهدين، مما جعل دورها واحدًا من أهم الشخصيات في المسلسل.

التحضير للموسم الثاني من "العتاولة"

بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من "العتاولة"، بدأت التحضيرات على قدم وساق للموسم الثاني، الذي من المتوقع أن يُعرض خلال موسم رمضان المقبل.

وفقًا للمصادر، يعمل المخرج أحمد خالد موسى حاليًا مع فريق العمل على التحضير للموسم الجديد، والذي يعد بمزيد من التشويق والإثارة، والجمهور ينتظر بفارغ الصبر ما سيقدمه الموسم الثاني، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، وتفاعل الجمهور الكبير مع الشخصيات والقصة.

نجوم مسلسل "العتاولة" وإبداعهم في العمل

شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن في مصر، مما أضاف للعمل قيمة فنية عالية وجعل من المسلسل واحدًا من الأعمال الرائدة في رمضان الماضي.

إلى جانب فريدة سيف النصر، يضم العمل نجومًا مثل باسم سمرة، أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، صلاح عبد الله، نهى عابدين، محمد التاجي، أحمد كشك، وهدى الإتربي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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