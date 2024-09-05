ميمي جمال تكشف: "شخصية نجاة في العتاولة 2 ستكون مليئة بالمفاجآت"

أعربت الفنانة ميمي جمال عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2"، مؤكدة أن شخصيتها في العمل ستكون مليئة بالمفاجآت التي ستبهر الجمهور.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد بدء تصوير مشاهدها حتى الآن، إلا أن ميمي جمال متحمسة لمواصلة تجسيد دور "نجاة"، الذي أثار إعجاب الكثيرين في الجزء الأول من المسلسل، لذلك يرصد "الموجز" تفاصيل دورها في السياق التالي.

ميمي جمال

سعادة ميمي جمال بردود الأفعال

أشارت ميمي جمال، في تصريحات صحفية إلى أنها تلقت ردود فعل إيجابية بعد عرض الجزء الأول من "العتاولة"، مما زاد من حماسها للمشاركة في الجزء الثاني.

وأوضحت أن شخصية "نجاة" التي تجسدها في المسلسل ستشهد تطورات درامية غير متوقعة، مما سيضفي بعدًا جديدًا على الأحداث.

الصراعات والأحداث في "العتاولة"

تدور أحداث "العتاولة" في إطار اجتماعي شعبي مليء بالصراعات، حيث يبرز الصراع الأخوي بين أحمد السقا وطارق لطفي، وتجسد مي كساب دور طليقة السقا، بينما تلعب زينة دور حبيبته.

صناع مسلسل العتاولة

العمل يتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم فريدة سيف النصر، باسم سمرة، مي كساب، مؤمن نور، ميمي جمال، وغيرهم. المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

ميمي جمال وآراءها حول عمليات التجميل

خلال لقاء إذاعي سابق، تحدثت ميمي جمال عن موقفها من عمليات التجميل، حيث أكدت أنها متصالحة تمامًا مع شكلها ومع نفسها، ولا ترغب في إجراء أي تغييرات، وقالت: "أنا متصالحة مع نفسي وشكلي، ومش حابة أغير حاجة."

الفروق الفنية بين الأجيال

كما تناولت ميمي جمال خلال اللقاء الفروق الفنية بين الأجيال المختلفة، مشيرة إلى أن بعض فناني جيلها قد يرفضون العمل مع الأجيال الشابة بدعوى أنهم "تاريخ"، ولكنها أكدت أن الأوضاع تغيرت.

وأوضحت أنها في مرحلتها العمرية الحالية تجد نفسها مناسبة لأدوار الخالة والعمة والجدة، مضيفة أن أساليب التصوير الحديثة جعلتها ترى نفسها بشكل جديد ومتصالح مع ذاتها.

إشادة برانيا يوسف وزملاء العمل

أشادت ميمي جمال بالفنانة رانيا يوسف بعد تعاونهما في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث وصفتها بأنها إنسانة جميلة ومريحة في العمل.

وقالت في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية : "رانيا يوسف شخصية مهذبة ولطيفة في العمل، رغم أن بعض تصريحاتها قد تكون مثيرة للجدل أحيانًا، إلا أنني أجدها شخصية محترمة وظريفة."

أخر أعمال ميمي جمال

وشاركت ميمي جمال في رمضان2024 بمسلسل كامل العدد الجزء الثاني بطولة كلًا من الفنان شريف سلامة، دينا الشربيني، إسعاد يونس، أحمد كمال، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، تميم عبده، حمزة دياب، لينا صوفيا وغيرهم الكثيرين، ومسلسل كامل العدد الجزء الثالث من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر.



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