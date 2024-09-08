بعد استبعادها واختيار فيفي عبده.. فريدة سيف النصر تهاجم مخرج العتاولة

ردت الفنانة فريدة سيف النصر، على انتهاء دورها في مسلسل "العتاولة"، وعدم مشاركتها في الجزء الثاني.



وقالت فريدة خلال لقائها ببرنامج "et بالعربي: "دي وجهة نظر المخرج وهو قال في لقاء أن هي مكلمتنيش، أكلمه أقوله إيه أنا بحبه جدًا هو ابني وحبيبي".

فيفي عبده

وتابعت: "وقال إن هو شاف أن خلاص جبت سقف الدور يعني ما فيش حاجة بعد كده، لأ هو ميعرفش سقفي معلش".

وشارك ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

دور فيفي عبده في العتاولة 2

على جانب آخر انضمت الفنانة فيفي عبده، لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بدلًا من الفنانة فريدة سيف النصر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان القادم ، والذي ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة القادمة بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.



واوضحت فيفي عبده في تصريحات تلفزيونيه أن الدور الذي تقدمه سيكون من بين الأدوار الجديدة في المسلسل، ولن تستكمل دور أحد كما يظن البعض، حيث إن الشخصية التي ستقدمها سيكون الظهور الأول لها مع انطلاق الجزء الثاني، ومن المفترض أن تكون هي إحدى الشخصيات المحركة لأحداث المسلسل، وتتمنى أن ينال الدور إعجاب الجمهور خاصة أنها تغيبت عن تقدم الدراما التلفزيونية لأكثر من عامين.

فريدة سيف النصر

حقيقة اعتذار فيفي عبده عن "فهد البطل

جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده فضلت الانضمام إلي فريق عمل مسلسل "العتاولة" الجزء الثاني، على الرغم من أنه كان معروضا عليها المشاركة في بطولة مسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي، لكنها اعتذرت عنه فور تليقها عرض المشاركة في مسلسل "العتاولة"، نظراً لعلاقتها القوية بأبطاله، فقد تعاونت من قبل مع الفنان طارق لطفي وباسم سمرة في أعمال مختلفة وتربطها صداقة قوية مع الفنان أحمد السقا، لذلك فضلت أن تكون من بين فريق العمل بصحبتهم.

يذكر أن مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

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