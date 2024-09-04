مفاجأة.. مشهد فلاش باك في العتاولة 2 يكشف نجاة عيسي الوزان

يستعد صناع مسلسل "العتاولة" للعودة بجزئه الثاني في موسم رمضان 2025، حيث تجري حاليًا التحضيرات النهائية لبدء التصوير، ويشهد العمل استمرارية بعض الوجوه القديمة وانضمام أسماء جديدة، مع تغييرات في فريق العمل وأماكن التصوير، ويكشف الموجز تفاصيل العمل

انضمام فيفي عبده وخروج فريدة سيف النصر ومي كساب

في خطوة جديدة، انضمت الفنانة فيفي عبده إلى طاقم العمل في الجزء الثاني، ما أثار اهتمامًا كبيرًا بين المتابعين. في المقابل، تم التأكيد على خروج الفنانتين فريدة سيف النصر ومي كساب من الجزء الثاني، مما يثير التساؤلات حول التغييرات التي سيشهدها المسلسل في هذا الجزء.

فريدة سيف النصر ومي كساب

استمرار باسم سمرة رغم مشهد الموت

كان هناك جدل حول استمرار الفنان باسم سمرة في الجزء الثاني بعد مشهد موته في نهاية الجزء الأول، لكن مصادر من داخل فريق العمل نفت هذه الأقاويل وأكدت أن باسم سمرة سيظل جزءًا من المسلسل، وأن مشهد موت شخصية "عيسى الوزان" لم يكن نهاية لدوره، مما يوحي بمزيد من المفاجآت في القصة، وان هناك مشهد فلاش باك في بداية الجزء الثاني يكشف كيفية نجاته.

باسم سمرة

تصوير العمل على مرحلتين

من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل "العتاولة 2" في منتصف سبتمبر الجاري. التصوير سيتم على مرحلتين، حيث سيتم تصوير نصف العمل داخل مصر، بينما سيُجرى النصف الآخر في مواقع خارجية. هذا التنوع في مواقع التصوير يهدف إلى تعزيز جودة الإنتاج وإضفاء طابع جديد على المشاهد.

قصة المسلسل.. رحلة نصار من التراجيديا إلى الأمل

يتابع الجزء الثاني من "العتاولة" رحلة نصار، الشخصية الرئيسية التي يجسدها النجم أحمد السقا. يتعرض نصار لمجموعة من التحديات والصعوبات التي تقلب حياته رأسًا على عقب. ومع ذلك، يحاول نصار المحافظة على إيجابيته والسعي نحو تحقيق أحلامه، مما يجعله نموذجًا للبطل التراجيدي الذي يبحث عن الأمل وسط الظلام.

العتاولة

طاقم العمل.. وجوه مألوفة وجديدة

"العتاولة 2" من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، بالإضافة إلى الفنانين الجدد مثل فيفي عبده، مع استمرار بعض أبطال الجزء الأول مثل باسم سمرة، وأحمد كشك، وغيرهم.

توقعات كبيرة للجزء الثاني

مع اقتراب موعد التصوير، يتزايد الحماس بين جمهور "العتاولة" لمتابعة الجزء الثاني وما سيحمله من أحداث جديدة وتطورات في الشخصيات. بفضل الانضمام الجديد للفنانة فيفي عبده واستمرار باسم سمرة، يُتوقع أن يكون الجزء الثاني أكثر إثارة وجاذبية.

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