تفاصيل انضمام فيفي عبده لمسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا

انضمت الفنانة فيفي عبده رسميًا لأبطال مسلسل العتاولة الجزء الثاني، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل لعام 2025، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

فيفي عبده



وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل انضمام فيفي عبده لمسلسل العتاولة 2 ،وابرز المفاجٱت التي تخص العمل.

وقالت فيفي عبده في تصريحات صحفية لها أنها سعيدة بانضمامها للجزء الثاني من مسلسل العتاولة، مؤكدة على أن شخصيتها في العمل ستكون مفاجأة للجمهور، مُضيفة:" تشرفت إني أكون جزء من جروب العتاولة، فالعمل حقق نجاح كبير جدًا في رمضان الماضي، وأحمد خالد موسى مخرج محترف وأكيد هيقدم شئ مبهر عن الجزء الأول".

مسلسل العتاولة

شارك في الجزء الأول من مسلسل العتاولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم طارق لطفي، أحمد السقا، زينة، فريدة سيف النصر، هدى الإتربي، مي كساب، محمد التاجي، وآخرون من النجوم، وهو من إنتاج صادق الصباح.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة عن نصار أحمد السقا وخضر طارق لطفي اللذان ظهرا بدور مجرمان محترفان، وهذه المهنة ورثها نصار عن والده، وسرعان ما تغيرت حياته فور رؤيته لحنة حنان مطاوع، فاصطدمت حياته بعد ذلك بصعوبات عديدة عندما قرر الابتعاد عن حياة الإجرام.

مفاجآت مسلسل العتاولة

ويشهد هذا الموسم مفاجآت عديدة منها عدم مشاركة النجمة مي كساب في هذا الموسم، ويأتي ذلك بسبب انتهاء دورها بحبسها في الموسم الأول بعد مقتلها لوالد "نصار" الذي جسد دوره الفنان صلاح عبد الله، كما يشهد كذلك عدم وجود شخصية "سترة العترة" التي قدمتها الفنانة فريدة سيف النصر بسبب وفاتها في الموسم الأول.

فيفي عبده

آخر أعمال فيفي عبده الدرامية



وكان آخر أعمال فيفي عبده الدرامية، مشاركتها في مسلسل "شغل في العالي"، وشاىكها في البطولة شيرين رضا، توني ماهر، بيومي فؤاد، بسمة داود، بسنت النبىاوي، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

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