نصاب ينتحل شخصية أحمد خالد موسى ويروج لـ "العتاولة 2"

في واقعة جديدة من وقائع الاحتيال الإلكتروني، انتحل شخص مجهول شخصية المخرج المصري الشهير أحمد خالد موسى، و قام بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه يروج لمسلسل "العتاولة 2".



شخص ينتحل صفة المخرج أحمد خالد موسى

وقد قام هذا النصاب بالتواصل مع عدد من الأشخاص، وطلب منهم مبالغ مالية مقابل المشاركة في المسلسل أو الحصول على أدوار فيه وحذر المخرج أحمد خالد موسى جمهوره من هذه الحسابات الوهمية، مؤكدًا أنه لم يقوم بتكليف أي شخص بالترويج للمسلسل أو جمع أموال مقابل المشاركة فيه.

موعد تصوير العتاولة 2

يبدأون صناع مسلسل العتاولة 2 بالتصوير في شهر نوفمبر المقبل ، والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد السقا ، طارق لطفي ، زينة ، باسم سمرة ، وآخرون ، والعمل إخراج أحمد خالد موسي ، وتأليف مصطفي جمال هاشم.

وحذر المخرج الجمهور من الوقوع ضحية لهذه الحيل، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي حسابات غير مؤكدة ،وأكد أن الطريقة الوحيدة للتواصل معه هي من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم التحقق منها.

احمد خالد موسي

جدير بالذكر أن الجزء الاول من العتاولة شارك به الكثير من النجوم أبرزهم احمد السقا ، باسم سمرة ، طارق لطفي ، فريدة سيف النصر ، صلاح عبد الله ، زينة ، هدي الاتربي ، محمد التاجي ، مؤمن نور ، ميمي جمال ، مي كساب ، أحمد كشك ، مصطفي أبو سريع ، وشارك في الاخراج أحمد خالد موسي.

والذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقين خضر ونصار، واللذين يعملان في النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.



سبق وأعلن المخرج أحمد خالد موسى من كتابة نصف حلقات مسلسل العتاولة 2 ، والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني 2025 ، والذي جاء بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول من المسلسل في رمضان 2024.

آخر أعمال أحمد خالد موسى

عرض مؤخرا للمخرج أحمد خالد موسي ، مسلسل “مفترق طرق” بطولة النجمه هند صبري ، والذي تم عرضه عبر منصة شاهد الرقمية ، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

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