أزمة سقوط شام الذهبي في الجيم.. القصة كاملة

أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، حالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمقطع فيديو وثقت خلاله لحظة سقوطها على رأسها أثناء محاولة أداء أحد التمارين الرياضية في الجيم، مرفقة تعليقًا قالت فيه: "الحمد لله ربنا ستر.. إجازة سعيدة".

شام الذهبي

تفاصيل سقوط شام الذهبي في الجيم

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، في مقطع فيديو آخر، أوضحت شام أنها ذاهبة إلى عيادتها الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية، وذكرت أنها بخير لكنها تشعر ببعض الألم في رأسها، وجاءت ردود فعل الجمهور تدعوها لتجنب مثل هذه التمارين الخطرة وتوخي الحذر أثناء ممارسة الرياضة.

ممارسة شام الذهبي للتمارين الرياضية

شام الذهبي تحب توثيق لحظات ممارستها للتمارين الرياضية ومشاركتها مع متابعيها، وأثارت مؤخرًا اهتمام الكثيرين عندما ظهرت في فيديو وهي تمشي على جهاز "التريد ميل" وكانت تحمل وقتها طفلتها بين ذراعيها، مستخدمة أغنية والدتها "يا مجنون" كخلفية موسيقية التي طرحتها عام 1999.

شام الذهبي

يذكر أن شام الذهبي وزوجها أحمد هلال رزقا بمولودتهما الأولى "جيهان" في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهو ما أعلنت عنه أصالة نصري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وفي سياق آخر، تعبر شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، دائمًا عن حبها الشديد لوالدتها في مناسبات مختلفة، وغالبًا ما تتغزل بها بكلمات مؤثرة تعبر عن تقديرها لعطائها وتضحياتها، حبث كتبت شام عن والدتها مؤخرًا: "أنتِ أجمل وأنقى وأبرأ وأطهر إنسانة شفتها بحياتي".

حفل أصالة في أبو ظبي

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في مدينة أبوظبي، وذلك يوم 23 نوفمبر المقبل، خلال فعاليات مهرجان الشيخ زايد وجاءت أسعار التذاكر كالآتي 35.42 دولارًا أمريكي، 55.26 دولارًا أمريكي، 83.60 دولارًا أمريكي، 155.86 دولارًا أمريكي، 240.87 دولارًا أمريكي، 410.90 دولارًا.

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