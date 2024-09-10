بعد تصدره للترند وحبسه.. تعرف على أبرز أزمات سعد الصغير

في الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان سعد الصغير محركات البحث بعد أن تم القبض عليه من قبل سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بعد أن عُثرت السلطات بحوزته على 9 عبوات تحتوي على سجائر إلكترونية بها مخدر الماريجوانا، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى المطار.

في إطار ذلك ، يستعرض " الموجز" أبرز أزمات سعد الصغير في التقرير التالي

سعد الصغير

تفاصيل الواقعة الأخيرة

تم توقيف سعد الصغير أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، حيث أنكر علاقة المضبوطات بالمخدرات أو معرفته بها.

وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في التهم المنسوبة إليه، والتي تشمل حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي.

أمرت جهات التحقيق بحبس سعد الصغير أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الفنان على الطب الشرعي لسحب عينة وإجراء تحليل مخدرات له.

كما تقرر إرسال المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي للفحص، لتحديد ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة مدرجة بجداول المخدرات.

المضبوطات

ستحدد جهات التحقيق مصير احتجاز سعد الصغير بناءً على نتائج التحليل، إما بالتحفظ عليه أو إخلاء سبيله، ومصادر مقربة من الفنان أكدت القبض عليه فور عودته من رحلة فنية في إحدى العواصم العربية، مشيرة إلى أن سعد الصغير ادعى عدم علمه بأن المواد المضبوطة محظورة.

يذكر أن سعد الصغير وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية.

وقد صرح الفنان سعد الصغير أنه لم يكن على علم بأن المواد المضبوطة مدرجة ضمن جدول المخدرات، حيث اعتبر أن هذه المواد تُباع بشكل قانوني في الخارج.

بلاغ رانيا صالح ضد سعد الصغير بتهمة السب والقذف

تقدمت رانيا صالح، طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه طليقها بالسب والقذف والتهديد باقتحام منزلها.

وأوضحت في البلاغ أنها تطالب باتخاذ تعهد من سعد بعدم التعرض لها مجددًا.

ورغم اعتذار سعد الصغير لها على الهواء مباشرة، أكدت رانيا صالح أنها لن تتنازل عن حقها، مشيرة إلى أن اعتذاره وكلماته حول ندمه لا تغير من موقفها وأنها تنتظر محاسبته قانونيًا.

سعد الصغير

مشاجرة بين سعد الصغير ومحامي جاره في العجوزة

في واقعة منفصلة، ورد بلاغ من محامٍ في منطقة العجوزة حول مشاجرة نشبت بينه وبين سعد الصغير بسبب خلافات تتعلق بإنشاء مطعم، وقد تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا للسيطرة على الموقف.

على الرغم من المناوشات بين الطرفين، تصالح سعد الصغير مع المحامي في قسم شرطة العجوزة، حيث تم التوصل إلى تسوية قبل وصول القضية إلى النيابة.

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