تعاطي وإدمان وسجن.. قصص نجوم الفن مع المخدرات بعد واقعة سعد الصغير

لم يكن المطرب الشعبي سعد الصغير الفنان الوحيد الذي تورط في قضية تعاطي المخدرات ‘إذ سبقه عدد كبير من نجوم الفن والطرب في الوقت الحالي ونجوم الزمن الجميل، ويلقي" الموجز "الضوء في سطور على أبرز النجوم الذين دخلوا السجن بسبب المخدرات.

سعد الصغير

رحلة سعيد صالح مع المخدرات والسجن

تم القبض على الفنان الراحل سعيد صالح في عام 1991في أحد أوكار المخدرات بحي السيدة زينب، وتم التحفظ عليه والتحقيق معه ثم نال الإفراج وبعدها بسنوات تحديدا في عام 1996 تم القبض عليه مرة آخري في مدينة الإسكندرية، ودخل السجن بعد أن صدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، ثم تم الأفراج عنه بعد ثلثي المدة.

رحلة ماجدة الخطيب من المخدرات والسجن

تم القبض على الفنانة الراحلة ماجد الخطيب مرتان ، أول مرة بتهمة القتل الخطأ بسبب قيادتها السيارة وهي مخمورة وسجنت 8 أشهر على ذمة القضية، ولكنها استأنفت الحكم وتم الأفراج عنها بعد ذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه

أما في عام 1985، تم القبض على الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب بتهمة حيازة مواد مخدرة وصدر حكم بحبسها لمدة 5 سنوات

رحلة حاتم ذو الفقار مع المخدرات و السجن

تم القبض على الفنان الراحل حاتم ذو الفقار 3 مرات ، الأولى كانت بسبب تعاطيه المخدرات‘ إذ القت قوات الأمن القبض عيله في شقة صديقه بحي العباسية في نوفمبر 1987، إذ ضبط معه كميات كبيرة من الهيروين للتعاطي وبعض أنواع المخدرات الآخرى ، وتمت إحالته للمحكمة التي قضت بسجنه لمدة عام، وتغريمة 500جنيه وحبس صديقه بتهمة إدارة مسكنة كمكان لتعاطي المخدرات.

وبعد خروجه من السجن، تم ضبطه مرة آخري في مايو 1994بكمية هيروين قليلة ومبلغ من المال، ولكن قضت المحكمة ببراءته من اتجار بالمخدرات، وفي عام 1995 تم ضبطه للمرة الثالثة مع تاجر مخدرات مشهور تعرف عليه في فترة سجنه في سجن أبو زعبل.

رحلة أحمد جلال عبد القوي مع المخدرات و السجن

تم حبس الفنان أحمد جلال عبد القوي بالحبس عام مع الشغل وتغريمه 10آلاف جنيه، وذلك بعد القبض عليه بتهمة العثور معاه على مواد الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

رحلة أحمد عزمي مع المخدرات و السجن

تم الحكم على الفنان أحمد عزمي عام 2015 بالحبس 6 أشهر مع الشغل في قضية تعاطي المخدرات ‘حيث استوقفته الشرطة في كمين، وكان في حالة غير طبيعية، وغير متزن، وكان برفقة فتاة مقيد ضدها 11قضية أداب، ولكنه قال أنها زوجته عرفيا، وأنكر معرفته بالمخدرات التي تم العثور عليها في سيارته.

رحلة منة شلبي مع المخدرات و السجن

في عام 2023 تم القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من نيويورك ، إذ تم العثور في حقيبتها على عبوات بكثافة وأحجام مختلفة تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، وتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في مصر معاقبة الفنانة منة شلبي عام 2023، بالحبس عاما وتغريمها 10 آلاف جنيه بسبب تعاطيها المخدرات، حيث كانت بحوزتها جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

رحلة ريكو مع المخدرات و السجن

تم القبض على المطرب الشعبي ريكو في شقة في العبور ومعه كمية من الهيروين، وتم الحكمة عليه باحبس لمدة عام.

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