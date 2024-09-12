آيتن عامر ترد على أزمتها مع ريهام حجاج في القضاء المصري وتتصدر التريند ..القصة كاملة

تصدرت الفنانة آيتن عامر، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد تعليق محامية ريهام حجاج التي تسببت في عودة أزمة مسلسل "وكل ما نفترق" إلى الواجهة بعد مرور ثلاث سنوات على الخلاف بين آيتن عامر وريهام حجاج.

الأزمة التي كانت قد تسببت في جدل واسع في الأوساط الفنية آنذاك، اندلعت مجددًا بعد تعليق محامية ريهام حجاج، إيناس البيطار، على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع آيتن للرد بثقة واحترام، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري لاستعادة حقها، يرصد "الموجز" التفاصيل كاملة في السياق التالي.

ايتن عامر

تعليق محامية ريهام حجاج يشعل الأزمة مجددًا

في تطور جديد للأزمة التي نشبت عام 2021 خلال تصوير مسلسل "وكل ما نفترق"، قامت محامية ريهام حجاج، إيناس البيطار، بكتابة تعليق ساخر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، متحدثة عن آيتن عامر بقولها: "عمر أيتن عامر ما كانت قمر بفلتر أو بدونه"، وهو ما أثار استياء آيتن.

ريهام حجاج

ورغم أن تعليق البيطار كان مليئًا بالسخرية، إلا أن رد آيتن جاء هادئًا وحازمًا، حيث علّقت قائلة: "يا أستاذة إيناس، عيب ركزي في القضية بدل الكلام الفاضي على تويتر".

آيتن عامر ترد بثقة في القضاء



لم تكتفي آيتن بهذا الرد فقط، بل أعربت عن ثقتها الكبيرة في القضاء المصري قائلة: "موعدنا في المحكمة، وأنا واثقة أن القضاء المصري سيرد لي حقي ويعوضني عن الظلم الذي تعرضت له في هذا المسلسل".

وأكملت بلهجة هادئة وحازمة: "محامية مسلسل وكل ما نفترق داخلة تهزر معايا.. ركزي في القضية يا أستاذة".

هذه الكلمات عكست مدى إصرار آيتن على استرجاع حقها واستعادة كرامتها المهنية من خلال الطرق القانونية.

تدخلات في المسلسل وحذف مشاهد آيتن

تعود جذور الأزمة إلى عام 2021، حينما تم اتهام إحدى نجمات المسلسل بالتدخل في تفاصيل العمل وحذف مشاهد لأيتن عامر.

هذا التدخل دفع المخرج كريم العدل، ومدير التصوير سامح الأمير، والمؤلف محمد أمين راضي إلى الانسحاب من العمل احتجاجًا على هذه الممارسات.



آيتن عامر

كما أفاد المخرج كريم العدل بأن معظم مشاهد آيتن تم حذفها بعد تدخلات في غرفة المونتاج، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا وأدى إلى تفاقم الخلاف بين أبطال العمل.

إثبات الواقعة في محاضر نقابة الفنانين



تم توثيق هذه الواقعة في محاضر نقابة الفنانين، حيث شهد المونتير المسؤول بأن إحدى نجمات المسلسل قامت بنفسها بحذف مشاهد آيتن.

في تلك الأثناء، كتبت آيتن منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي توضح فيه موقفها وتؤكد أن دورها قد تم تقليصه بشكل كبير، مشيرة إلى أنها "غير مسؤولة عن ما يراه الجمهور" بعد حذف المشاهد.

ختامًا، يبدو أن الأزمة ستستمر في التصاعد، ولكن آيتن عامر تظهر ثقتها الكاملة في القضاء المصري لاستعادة حقها في هذه القضية الشائكة.

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