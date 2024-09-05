شكوى في غرفة صناعة السينما ضد فيلم محو أمنية تهدده بالوقف.. تفاصيل

تقدم المنتج والمخرج حامد صالح بشكوى رسمية لغرفة صناعة السينما المصرية ضد الشركة التي قد أوكل لها تنفيذ انتاج فيلمه محو أمنية في مصر، حيث خالفت الشركة المنفذة بنود وشروط التعاقد التي وقعتها مع حامد المنتج والممول الحقيقي للفيلم وحاولت الاستيلاء على الفيلم بالمخالفة لشروط التعاقد المبرمة بينهما بل ورفضت إعطاء شهادة الملكية للمنتج والممول الفعلي له.

أزمة فيلم محو أمنية

مما دفع صالح لإيقاف التصوير والتقدم بشكوى عاجلة لغرفة صناعة السينما المصرية للفصل في الخلاف والحفاظ على حقوقه المثبتة قانونا في العقد الموقع.

فيلم محو أمنية

أبطال فيلم محو أمنية

فيلم محو أمنية من بطولة كل من مصطفى خاطر و وفاء وايتن عامر و محمد ثروت ومحمود البزاوي مع وجود الكثير من ضيوف الشرف ، والعمل من تأليف ادهم سعيد و اخراج محمد محمود حماقي.

آخر أعمال الفنانة آيتن عامر



تشارك الفنانة أيتن عامر بعمل سينمائي جديد يحمل اسم "المنبر"، تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف وكفاحهم ضد الاحتلال الفرنسي.

وانتهت الفنانة الشابة من تصوير دورها في فيلم "المنبر" منذ فترة طويلة، وتجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان أحمد فهيم، إذ تدور بينهما أحداث مثيرة تكون محورية خلال العمل.

تفاصيل فيلم المنبر بطولة أحمد حاتم

انتهى المخرج أحمد عبدالعال من أعمال المونتاج والميكساج الخاصة بالفيلم؛ استعدادًا لطرحه خلال موسم صيف 2024 بعد تحويل العمل من فيلم وثائقي إلى فيلم سينمائي بمشاركة عدد من النجوم.



ومن المقرر أن تبدأ الشركة المنتجة للفيلم في حملة الدعاية الخاصة للعمل خلال الفترة المقبلة بطرح البوستر الدعائي والرسمي للفيلم، إضافة إلى البرومو الذي انتهى المخرج من مونتاجه أيضًا.

ينتمي فيلم "المنبر" لنوعية الأفلام الوثائقية، وتدور أحداث العمل في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم.

العمل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته: زينة، ومحمد عادل "ميدو"، وأحمد حاتم، وأحمد فهيم، وأيتن عامر، وعمر السعيد، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي.



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