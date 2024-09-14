بالصور.. نجوم الفن يودعون ناهد رشدي.. أبرزهم شريف سلامة ومحمد رياض

ناهد رشدي.. شهد مسجد عبد الرحمن الكواكبي بمنطقة العجوزة مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة ناهد رشدي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من اليوم عن عمر يناهز 69 عامًا.

حضر الجنازة عدد كبير من أفراد العائلة ومحبي الفنانة الراحلة، إلى جانب نخبة من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعها إلى مثواها الأخير، يرصد " الموجز" أبرز الحاضرين لجنازة ناهد رشدي .

ناهد رشدي

نجوم الفن يشاركون في الجنازة

كان من بين الحضور الفنان القدير رشوان توفيق، ووفاء عامر، وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف، والفنان محمد رياض، وشريف سلامة برفقة زوجته الفنانة منال سلامة، حيث تميزت أجواء الجنازة بحزن عميق سيطر على الجميع.

كما شهدت الجنازة انهيار ابنة الفنانة ناهد رشدي، في لحظة مؤثرة أثرت في الحضور الذين تجمعوا لتقديم التعازي والدعم.

انهيار الأسرة والفنانين في وداع ناهد رشدي

من أبرز مشاهد الجنازة كان الحزن الذي خيم على أفراد عائلة الفنانة الراحلة، حيث ظهرت علامات الصدمة على وجوههم.

كما شهدت الجنازة مشاركة واسعة من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

وأجمعوا جميعهم على طيبة قلب الفنانة الراحلة ورقي تعاملها، وهو ما كان سببًا في حب الجميع لها سواء داخل أو خارج الوسط الفني.

شريف سلامة وداليا مصطفى يودعان ناهد رشدي

لفت الأنظار حضور الفنان شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى، واللذان ظهرا بحالة من الحزن الشديد بسبب وفاة ناهد رشدي.

وكان هذا الظهور لافتًا لأنهما لم يظهرا منذ فترة طويلة في أي جنازة تخص الوسط الفني، إلا أن علاقتهما القوية بالراحلة جعلتهما يحرصان على الحضور.

أعمال ناهد رشدي الخالدة

تركت ناهد رشدي إرثًا فنيًا كبيرًا في عالم التمثيل، حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا. من بين أشهر أعمالها كان مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي يعتبر من أهم وأشهر أعمالها على الإطلاق.

إلى جانب ذلك، شاركت في مسلسلات أخرى مميزة مثل "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، و"الطوفان".

ناهد رشدي

تأثر الجمهور والنقاد برحيل الفنانة

رحيل ناهد رشدي ترك أثراً عميقًا في نفوس جمهورها وزملائها في الوسط الفني، حيث تفاعل الكثيرون مع خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لفقدانها ومتذكرين ما قدمته من أعمال فنية تركت بصمة واضحة في ذاكرة الدراما المصرية.

موعد العزاء

من المتوقع أن تعلن أسرة الفنانة الراحلة قريبًا عن موعد ومكان العزاء، وسط توقعات بحضور واسع من الفنانين ومحبي ناهد رشدي، الذين سيحرصون على وداعها وتقديم الدعم لأسرتها في هذه اللحظات العصيبة.

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