رحلت سنية.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة ناهد رشدى

رحلت عن عالمنا الفنانة ناهد رشدى، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عقب صراع مع المرض، وقد تركت لجمهورها العديد من الأعمال الفنية التي ستظل عالقة في أذهان المشاهدين.

ناهد رشدي

معلومات عن ناهد رشدى

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياتها، رحلت ناهد رشدى في يوم عيد ميلادها، فهي من مواليد 14 سبتمبر 1956، وبدأت مسيرتها الفنية بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، وقدمت العديد من الأعمال الفنية، على مدار رحلة فنية امتدت لـ 40 سنة.

أعمال ناهد رشدى

ومن أبرز أعمال الفنانة ناهد رشدى مسلسلات"أرابيسك"، “ لن أعيش في جلباب أبي ” الذي قدمت فيه دور سنية وكان أهم ادوارها في مسيرتها الفنية على الإطلاق، "هوانم جاردن سيتي"، "الطوفان"، "طيور الزمن الجريح"، "النساء قادمون"، "اللعب في الوقت الضائع"، "حبشي فى الهواء الطلق"، "الأرض الطيبة"، "لمن يهمه الأمر" و"حلم العمر"، "أنا وبعدي الطوفان"،"الاختبار"، وعن أعمالها المسرحية "أوديب وشفيقة "، "عريس بالكريمة"، "بيت المصراوي"، "الزوبعة"، "الأستاذ"، "الفلوس حبيبتي"، "مع خالص تحياتي"، "الحواجز"، أما عن أعمالها السينمائية: "الأخطبوط"، "الراقصة والشيطان"، "نعيمة فاكهة محرمة"، "لقاء في شهر العسل"، "صاحب العمارة"، "ثلاثة على واحد"، "الطريق إلى إيلات".

ناهد رشدي



جمعت صلة قرابة بين الفنانة ناهد رشدي وداليا مصطفى، حيث أن ناهد رشدي هي شقيقة والدها.

معاناة ناهد رشدى من المرض

كما عانت الفنانة ناهد رشدى، قبل رحيلها من المرض لسنوات عديدة، وقد تعافت، لكن المرض عاد لمهاجمتها مرة أخرى خلال الأشهر الماضية.

الفنانة ناهد رشدي تأثرت وبكت أثناء استضافتها في برنامج "الستات" على فضائية النهار المصرية، حيث تحدثت عن الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا، وقالت: "تعايشت مع تعبي وشفت كل واحد على حقيقته في فترة مرضي، ومش عايزة أقول المرض اللي كنت بعاني منه"،وأوضحت أن هذه التجربة غيرت فيها الكثير، حيث بدأت تلاحظ تصرفات الناس حولها بشكل مختلف، وقالت: "كان فيه ناس فرحانين في مرضي وللأسف أقرب الناس ليا".

كما أضافت: "أنا ما كتبتش على السوشيال ميديا ظروف مرضي ولا إيه المرض اللي أصبت به، عشان محدش يشمت فيا، ولو حد بيحبني هيزعل بجد"، وتابعت أنها اكتشفت أن بعض الأشخاص المقربين منها، سواء كانوا أصدقاء أو أقارب، كانوا يستمتعون بمشاهدتها في أسوأ حالاتها، ووصفت هذا السلوك بالخيانة: "عشت 30 أو 40 سنة مضحوك عليا من أصدقاء وأقارب، وأنا كنت مصدقاهم بس اكتشفتهم على حقيقتهم في فترة مرضي".

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