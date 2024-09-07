عايدة كامل..محطات فنية مهمة ووداع مؤثر مع نجوم "هوانم جاردن سيتي"

عايدة كامل.. يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة عايدة كامل، التي تعتبر واحدة من أيقونات الفن المصري رغم تقديمها للأدوار الثانوية في معظم أعمالها، حيث تميزت بحضور قوي وأداء فني الذي جعل لها إسم في ذاكرة السينما المصرية والتلفزيون.

كانت حياة عايدة كامل مليئة بالعطاء الفني والإنساني، فرغم تحديات الحياة والصعوبات التي واجهتها، تمكنت من أن تبني إرثًا كبيرًا جعلها رمزاً من رموز الفن المصري، وتركت لنا ذكرى محفورة في قلوب كل من تابعها وأحب أعمالها، لذلك يستعرض “الموجز” محطات حياتها في التقرير التالي

عايدة كامل

البدايات المبكرة والمسيرة الفنية

ولدت عايدة كامل في 22 سبتمبر 1931 في القاهرة، وكان المسرح المدرسي أول منبر تظهر فيه موهبتها الفنية. لفتت أنظار معلميها وزملائها بقدرتها على تجسيد الشخصيات وأداء الأدوار بتميز.

بعد تخرجها في الجامعة وحصولها على درجة البكالوريوس في الإذاعة، قررت أن تقتحم عالم الفن بشكل احترافي.

كان عمرها لا يتجاوز الـ15 عامًا عندما انضمت إلى فرقة يوسف وهبي المسرحية، حيث تعلمت أصول التمثيل الاحترافي على يد عمالقة الفن، لكن خطواتها لم تتوقف عند المسرح؛ فقد انتقلت إلى السينما عندما التحقت بفرقة إسماعيل ياسين وقدمت معه عدة أدوار كوميدية، لتصبح واحدة من نجوم ذلك العصر.

أفلام خالدة على الشاشة السينما

على الرغم من أن أدوارها كانت ثانوية، إلا أن عايدة كامل تمكنت من ترك بصمة قوية في عدة أفلام سينمائية تُعد من كلاسيكيات السينما المصرية.

من بين تلك الأفلام "الوسادة الخالية"، الذي كان أحد أبرز أفلام الرومانسية في فترة الخمسينيات، وكذلك "لحن الخلود"، و"الهوا مالوش دوا". كما شاركت في أفلام مثل "ست الحسن"، "ورد الغرام"، "نت الهوى"، و"اسكندرية ليه"، حيث كانت دائماً قادرة على خطف الأنظار بحضورها القوي رغم مساحتها الصغيرة على الشاشة.

أدوار تلفزيونية لا تنسى

إلى جانب السينما، كان للدراما التلفزيونية نصيب كبير من مسيرة عايدة كامل، حيث قدمت أعمالاً خالدة رسخت في أذهان المشاهدين.

من أبرز مشاركاتها التلفزيونية مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، والذي جمع بين نخبة من النجوم وجعلها إحدى أبرز الوجوه التلفزيونية في التسعينيات.

كما شاركت في مسلسلات مثل "اللص الذي أحبه"، "بين القصرين"، و"قصر الشوق".

لم يكن التلفزيون هو المجال الوحيد الذي برعت فيه؛ فقد قدمت للإذاعة المصرية مجموعة من الأعمال الإذاعية الناجحة مثل "الحب كده"، "شيء من الخطر"، و"الفارس الأسود".

عايدة كامل

تكريم مستحق واعتراف بجهودها الفنية

في عام 2017، كرمت وزارة الثقافة المصرية عايدة كامل في حفل كبير على مسرح الهناجر، حيث قام وزير الثقافة السابق حلمي النمنم، برفقة خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج محمد الخولي رئيس المركز القومي للمسرح، بإهدائها درع الرواد وشهادة تقدير، اعترافاً بجهودها الطويلة وإسهاماتها في إثراء الفن المصري.

الحياة الشخصية والمواقف الإنسانية

على الجانب الشخصي، تزوجت عايدة كامل من الفنان الراحل محمود عزمي، وقد كانت تربطهما علاقة قوية جمعتهما ليس فقط في الحياة الخاصة، ولكن أيضًا في العمل، حيث قدما معًا عدة أعمال من بينها مسلسل "القضاء في الإسلام".

أنجبت منه ابنهما الوحيد الدكتور هشام عزمي، الذي يشغل حالياً منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

علاقة عايدة كامل بالفنانة فاتن حمامة

وربما من المواقف الإنسانية المؤثرة في حياتها، كان ارتباطها الوثيق بالفنانة الراحلة فاتن حمامة، كانت زوجة ابن عايدة كامل هي ابنة شقيق فاتن حمامة، وقد أكدت عايدة كامل أكثر من مرة أن شهادتها في فاتن حمامة "مجروحة" لأنها كانت تعدها بمثابة الأخت الكبرى لها.

رحيل مؤلم ومواقف مؤثرة

في مثل هذا اليوم، وقبل أربع سنوات، رحلت عايدة كامل عن عالمنا بعد معاناة طويلة مع مشكلات صحية في المعدة والقولون.

وكانت قد كشفت في آخر تصريحاتها عن حالتها الصحية المتدهورة، حيث عبرت عن حزنها الشديد لاكتشاف مشاكل جديدة في الكلى والسكر. ورغم الألم، ظلت محافظة على روحها الإيجابية وشكرت كل من تواصل معها للاطمئنان على صحتها.

شيعت جنازتها من أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر بحضور عدد قليل من النجوم والأقارب، في موقف حزين ومؤثر يعكس التقدير الكبير لهذه الفنانة الكبيرة.

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