في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز المحطات المخرج علي عبد الخالق

المخرج علي عبد الخالق.. يصادف اليوم ذكرى وفاة المخرج علي عبد الخالق، الذي يعتبر واحدًا من أبرز المخرجين في تاريخ السينما المصرية، لما قدمه من قيمة فنية كبيرة خلال مشواره الفني، فقد استطاع من خلال تقديمه مجموعة أفلام أن يثبت مدى مهارته وإبداعه في إخراج أعمال سينمائية لكبار النجوم، حققت جميعها نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، بجانب تصدرها الإيرادات في شباك التذاكر.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة المخرج علي عبد الخالق.

علي عبد الخالق

أول أفلام المخرج علي عبد الخالق



قدم المخرج علي عبد الخالق، أول أفلامه الروائية الطويلة خلال عام 1972، وحمل الفيلم عنوان "أغنية على الممر"، وكانت مأخوذة من مسرحية حملت نفس الاسم للأديب علي سالم، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، كما فاز بالجائزة الثانية من مهرجان كارلو فيفاري، وأيضًا جائزة من مهرجان طشقند السينمائي.

أفلام علي عبد الخالق

وخلال فترة الثمانينيات، نجح المخرج على عبد الخالق، في أن يقدم للسينما المصرية مجموعة أفلام حققت نجاحًا ساحقًا من ضمنهم "جري الوحوش"، "العار"، "بئر الخيانة"، "إعدام ميت"، "الكيف"، "أربعة في مهمة رسمية"، "الوحل"، "اغتصاب"، وغيرها.

وتوجه المخرج علي عبد الخالق، للدراما التليفزيونية في بداية الألفينات، فقدم مجموعة مسلسلات حققت ناجحة منها "نجمة الجماهير"، "البوابة الثانية"، "أولاد عزام"، "أصحاب المقام الرفيع"، "أحلامنا الحلوة".

علي عبد الخالق

أعمال شارك فيها علي عبد الخالق بالإخراج والتأليف

لم يقتصر نجاح المخرج على عبد الخالق على الإخراج فقط، حيث شارك بإخراج وتأليف 4 أفلام، وخلال عام 1982 قام بكتابة وإخراج فيلم "وضاع حبى هناك" بطولة حسين فهمى، والفيلم الثاني قدمه في نفس العام بعنوان "إنهم يسرقون عمري" وقام ببطولته محمود المليجى وأبو بكر عزت، والفيلم الثالث قدمه عام 1983 وكان بعنوان"السادة المرتشون"، ولعب بطولته محمود ياسين ومحمود عبد العزيز وسعيد صالح، والفيلم الرابع فقدمه عام 1987 وكان بعنوان "أربعة في مهمة رسمية" للنجمان أحمد زكى ونورا.

خوض علي عبد الخالق تجربة التمثيل

ومثل عادة بعض المخرجين بخوض تجربة التمثيل في أعمالهم السينمائية أو الدرامية، فإن هذا حدث بالفعل مع المخرج علي عبد الخالق، حيث خاض تلك التجربة بفيلم واحد فقط في مشواره الفني، وهو فيلم "الكافير" الذي لعب خلاله دور "كمال عبد العزيز" سفير مصر في فرنسا.

أعمال علي عبد الخالق مع محمود عبد العزيز

وكان أبرز ما يميز مشوار المخرج علي عبد الخالق الطويل هو تعاونه مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث قدم معه سبعة أفلام، لازالت تحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضها على شاشات القنوات المختلفة، كما أن جمهور السوشيال ميديا لا يشعر بالملل من إعادة نشر مقاطع من هذه الأفلام.

وقد بدأت علاقة الصداقة بينه وبين النجم الراحل محمود عبد العزيز من خلال فيلم "الأبالسة" الذي عرض عام 1980، وجسد خلاله دور بعيد تماما عن الشاب الرومانسي والجان، الذي اشتهر به في بداية مشواره الفني، حيث اقتنع المخرج بأن الفنان صاحب الملامح الجذابة يقدر على تجسيد دور "جلال الموجي" الشرير، وقدم فريد شوقي في هذا الفيلم دور الشخص الطيب الذي يواجه الشر.

ومن هذا العمل بدأت علاقة الصداقة بينهما، وقد قوى القدر العلاقة، حيث اعتذر النجم يحيى الفخراني عن تقديم دور "دكتور عادل" الطبيب النفسي ضعيف الشخصية والمغلوب على أمره في فيلم العار.

وتعاونا بعد ذلك في فيلم "إعدام ميت"، وخلال عام 1985 تعاونا أيضًا في فيلم "الكيف"، واجتمعا مرة أخرى في فيلم "جري الوحوش"، وأيضًا فيلما "النمس" الذي عُرض عام 2000، و"الجنتل" الذي تم عرضه خلال عام 1996.

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