في ذكرى وفاتها.. تعرف على معاناة كوثر رمزي الصحية واللحظات الأخيرة في حياتها

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة كوثر رمزي، والتي تعتبر واحدة من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة مميزة في عالم الفن، وذلك بسبب أدائها الصادق والمميز.



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنانة الراحلة كوثر رمزي.

كوثر رمزي



معلومات عن كوثر رمزي

توفيت الفنانة كوثر رمزي، في مثل هذا اليوم من عام 2018، وذلك بعد عمر ناهز 87 عاماً، بعدما قدمت في مسيرتها الفنية أعمالاً رائعة، وقد عرفت خلالها بأدوارها المؤثرة سواء في السينما أوالدراما أوالمسرح، ولاسيما تجسيدها لدور الأم الشعبية.



نشأة كوثر رمزي

كوثر رمزي من مواليد يوم 17 يونيو عام 1931، وهي نجلة الفنان إبراهيم محمد فوزي، الذي كان يعمل خبيرًا للتراث المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأت رحلتها الفنية من خلال الإذاعة قبل اتجاهها لتقديم الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح والتلفزيون، وقدمت خلال حياتها الفنية أزيد من 70 فيلماً، منها "بخيت وعديلة"، "طيور الظلام"، و"مهمة في تل أبيب"، بالإضافة إلى أكثر من 100 مسلسل تلفزيوني، مثل "أبو العلا البشري"، "يوميات ونيس"، و"الوالدة باشا".

وبالرغم من أن مسيرتها الفنية كانت مليئة بالأدوار المساعدة، لكنها استطاعت أن تبقى جزءًا لا يتجزأ من العديد من الأعمال الفنية التي مازالت باقية في ذاكرة الجمهور، وكانت قريبة من تقديم البطولة في فيلم "نداء الحب"، ولكنها لم تستفد من هذه التجربة لذا ظلت معروفة بأدوار الأم الشعبية.

زواج كوثر رمزي

على المستوى الشخصي، تزوجت كوثر رمزي مرة واحدة فقط في حياتها، من مدير أمن شركة إدكو للأدوية ، ولم ترزق بأطفال، وعقب وفاة زوجها اكملت حياتها مع أخيها، وظهرت بقوة في وسائل الإعلام عقب مقتل صديقتها الفنانة ذكرى، لأنها كانت الشاهدة الوحيدة في تلك القضية المأساوية، كما احتفظت بدور مميز في الكشف عن تفاصيل تلك الليلة، فقد كانت تجمعها بها علاقة صداقة قوية وكانت تناديها بماما كوثر.



وقالت الفنانة كوثر رمزي التي شهدت الساعات الأخيرة في حياة ذكرى إن زوجها أيمن السويدي كان شكاكًا من الدرجة الأولى، لذا طلب منها أكثر من مرة أن تعتزل الغناء وأن تبتعد عن الشهرة والأضواء، وهي كانت رافضة تمامًا لمطلبه، ولم تلبي هذا الطلب نهائيًا لأنها كانت تعي جيداً بأن هذا الطلب يصنف تحت الغيرة والشك ولا يعد وسيلة للحفاظ عليها كما كان يدعي، مُضيفة:"ذكرى كانت عارفة أنه مريض بالشك، وأنه كان بيشك في كل من حوله، وهي عارفة قصته مع الراقصة هندية لما خلاها تبطل رقص وطلقها بعد ما اتحجبت".

كوثر رمزي

معاناة كوثر رمزي الصحية

في السنوات الأخيرة من حياتها، عانت كوثر رمزي من مشاكل صحية، منها إصابتها بالشلل في ساقها ويدها اليمنى نتيجة تعرضها لجلطة سابقة.



كما تحدث شقيقها أنور رمزي في تصريحات تلفزيونية له عن اللحظات الأخيرة في حياتها، وقال أنها أصيبت بقرحة مفاجئة لم تعاني منها من قبل، كما أنها لم تشتك من أي أعراض، لكن القرحة تسببت في إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية نُقلت على أثرها للعناية المركزة وظلت بها يوم ونصف إلى أن توفيت في مستشفى العجوزة.

اقرأ أيضًا:

كوثر رمزى.. بدايتها كانت فى الإذاعة ومقتل الفنانة ذكرى سبب شهرتها.. اشتهرت بأدوار الأم الشعبية واصيبت بالشلل قبل وفاتها



كرمها السادات.. وأصيبت بالشلل.. ونجت بأعجوبة من مذبحة مقتل صديقتها.. حكايات صادمة في حياة الفنانة كوثر رمزي

