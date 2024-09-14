رحلت يوم ميلادها وأخفت مرضها سنين.. الساعات الأخيرة في حياة ناهد رشدي

ناهد رشدي.. صاحبة الضحكة الدافئة والصوت الرخيم، رحلت الفنانة ناهد رشدي تاركة خلفها إرثًا فنياً غنياً، رحيلها المفاجئ في يوم ميلادها، كشف عن جانب آخر من شخصيتها، حيث عاشت سنوات طويلة وهي تخفي مرضًا ألم بها، ويكشف لنا الموجز مرضها وأبرز المعلومات عن الراحلة.

ما هو مرض الفنانة ناهد رشدي؟

كشفت الإعلامية سهير جودة عن سبب وفاة الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، لتكشف عن إصابتها بمرض السرطان، وهو ما حاولت الراحلة إخفاءه لسنوات طويلة.

ناهد رشدي

وكتبت سهير جودة عبر حسابها على «فيسبوك» ناعية الفنانة ناهد رشدي: «الطيبة والرقة والذوق والموهبة.. تركيبة إنسانية رائعة.. تحملت الألم ورحلة السرطان بقوة وشجاعة وابتسامة وروح متفائلة وفي يوم الميلاد جاء الرحيل.. ألف رحمة ونور لروحها الطيبة.. الرجاء قراءة الفاتحة».

موعد جنازة الراحلة ناهد رشدي

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جنازة الفنانة الكبيرة ناهد رشدى، حيث قال إن الجنازة ستقام عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة.

بداية إصابة ناهد رشدي بمرض السرطان

أصيبت الفنانة ناهد رشدي بمرض السرطان في بداية عام 2004، واستمر معها المرض لأكثر من 20 عاما واجهت المرض بقوة بل ورفضت الإفصاح عن تفاصيله رغم أنها كشفت عن أنها تصارع المرض خلال لقاءات تلفزيونية.

وفاة ناهد رشدي

وقالت ناهد رشدي في لقاء تلفزيوني، إن هناك جملة إذا قالتها الكثير سيعرفون المرض الذي تعاني منه، لأن الأطباء يستعملون هذه الجملة مع كل المرضى الذين يعانون من هذا المرض، متابعة: «مش في ناس عندهم ضغط وسكر؟ عيشي إن عندك ضغط أو سكر».

أضافت: «أي مرض في الدنيا تعايشي معاه أيا كان، قلب، كلى، أورام، ودلوقتي الأورام بقى فيها تطور رهيب، وأنا مش خايفة».

ناهد رشدي

الراحلة ناهد رشدي

وكشفت عن أن المرض الذي أصيبت به غيّر فيها الكثير وجعلها ترى الجميع على حقيقتهم وتكتشف أن هناك من فرحوا في مرضها: «اكتشفت إن أقرب الناس ليكي فرحانين إنك تعبتي وقعدتي اتهدي بقى شوية وعارفة هما مين»، مؤكدة أن هذا هو السبب وراء إخفائها تفاصيل مرضها وعدم الإعلان عنه على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي تجمعات تنتمي لها: «علشان لو حد بيحبني هيزعل بجد وأنا مش عايزة أزعله ولو حد مش بيحبني هيبقى شمتان».



من هي ناهد رشدي؟

الفنانة ناهد رشدي، من مواليد 14 سبتمبر 1956، وتخرجت من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، حيث اكتسبت شهرتها من خلال مشاركتها في المسلسلات التلفزيونية، وكانت من أبرز الأعمال شاركت فيها، مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي، وأرابيسك، وهوانم جاردن سيتي».



شارك في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" العديد من نجوم الفن أبرزهم نور الشريف، حنان ترك، عبلة كامل، ياسر جلال، محمد رياض، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

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