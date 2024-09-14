بعد وفاتها.. كم تقاضت ناهد رشدي مقابل دور سنية في "لن أعيش في جلباب أبي"

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. رحلت الفنانة ناهد رشدي، التي جسدت شخصية "سنية" في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، عن عالمنا اليوم، تاركة وراءها ذكريات عزيزة لدى الجمهور، وتصدرت تريند جوجل بعد ساعات قليلة من وفاتها.



وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل دور ناهد رشدي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وكم تقاضت عليه.

ناهد رشدي

تفاصيل دور ناهد رشدي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي



كانت "سنية" البنت الكبرى للمعلم عبد الغفور البرعي، الذي جسده الراحل نور الشريف، تاجر الخردة الذي صعد من القاع إلى القمة بجهوده الشخصية، تميزت "سنية" بشخصية مرهفة الحس ورومانسية، لكن حياتها الزوجية كانت تعيسة بسبب طمع زوجها في ثروة والدها.

في لقاءاتها التلفزيونية، تحدثت ناهد رشدي عن كواليس المسلسل، وخاصة مشهد "فرح سنية"، الذي اعتبر أحد أبرز مشاهد العمل، ذكرت أن المخرج أحمد توفيق أراد أن يظهر المشهد طبيعيًا، ما دفعه لطلب عدم التمثيل المصطنع من الممثلين، كان مشهد الكيس الأسود الذي حملته الفنانة سهير الباروني في الفرح جزءًا من ارتجالها، أما عن أجور الممثلين في المسلسل، فقد كانت مفاجأة للكثيرين، حيث حصلت ناهد رشدي على 8 آلاف جنيه، وهو الأجر الأعلى بين أبناء عبد الغفور، حصل محمد رياض (عبد الوهاب) على 6500 جنيه، وحصلت وفاء صادق (بهيرة) على 7 آلاف جنيهًا، بينما حصلت منال سلامة (نفيسة) على 4500 جنيهًا فقط.

ورحلت عن عالمنا الفنانة ناهد رشدي اليوم، بعد صراع مع المرض، ورحلت في يوم عيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 14 سبتمبر 1956، وقد بدأت مسيرتها الفنية عقب تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل خلال عام 1982، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، على مدار رحلة فنية دامت طوال 40 سنة.

ناهد رشدي

أشهر أعمال ناهد رشدي

ومن أشهر أعمال الفنانة ناهد رشدي مسلسلات"أرابيسك"، “ لن أعيش في جلباب أبي ”، "هوانم جاردن سيتي"، "الطوفان"، "طيور الزمن الجريح"، "النساء قادمون"، "اللعب في الوقت الضائع"، "حبشي فى الهواء الطلق"، "الأرض الطيبة"، "لمن يهمه الأمر" و"حلم العمر"، "أنا وبعدي الطوفان"،"الاختبار"، وعن أعمالها المسرحية "أوديب وشفيقة "، "عريس بالكريمة"، "بيت المصراوي"، "الزوبعة"، "الأستاذ"، "الفلوس حبيبتي"، "مع خالص تحياتي"، "الحواجز"، أما عن أعمالها السينمائية: "الأخطبوط"، "الراقصة والشيطان"، "نعيمة فاكهة محرمة"، "لقاء في شهر العسل"، "صاحب العمارة"، "ثلاثة على واحد"، "الطريق إلى إيلات".



كانت هناك صلة قرابة بين الفنانة ناهد رشدي والفنانة داليا مصطفى، حيث أنها عمتها، فهي شقيقة والدها.

معاناة ناهد رشدي بسبب المرض



كما عانت أيضًا قبل رحيلها من المرض لسنوات عديدة، وعقب معافاتها من المرض، عاد لمهاجمتها مرة أخرى خلال الأشهر الماضية.

كما تأثرت الفنانة ناهد رشدي وبكت خلال استضافتها في برنامج "الستات" على قناة النهار المصرية، فقد تحدثت عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وقالت: "تعايشت مع تعبي وشفت كل واحد على حقيقته في فترة مرضي، ومش عايزة أقول المرض اللي كنت بعاني منه"، وأوضحت أن هذه التجربة غيرت فيها الكثير، حيث بدأت تلاحظ تصرفات الناس حولها بشكل مختلف، وقالت: "كان فيه ناس فرحانين في مرضي وللأسف أقرب الناس ليا".

كما أضافت: "أنا ما كتبتش على السوشيال ميديا ظروف مرضي ولا إيه المرض اللي أصبت به، عشان محدش يشمت فيا، ولو حد بيحبني هيزعل بجد"، وتابعت أنها اكتشفت أن بعض الأشخاص المقربين منها، سواء كانوا أصدقاء أو أقارب، كانوا يستمتعون بمشاهدتها في أسوأ حالاتها، ووصفت هذا السلوك بالخيانة: "عشت 30 أو 40 سنة مضحوك عليا من أصدقاء وأقارب، وأنا كنت مصدقاهم بس اكتشفتهم على حقيقتهم في فترة مرضي".

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