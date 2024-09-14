بدأت ياسمين صبري، اليوم، تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد الذي تشارك من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل 2025، من إنتاج مها سليم وإخراج إبراهيم فخر الدين، ويرصد الموجز تفاصيل العمل والأزمات التي تعرض لها.

مسلسل ياسمين صبري الجديد رمضان 2025

ويأتي التعاون بين ياسمين صبري والمخرج إبراهيم فخر بعد أشهر من عدم اكتمال تجربتهما سوياً خلال مسلسل "رحيل"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024؛ حيث تعاقد إبراهيم فخر على إخراج العمل ولكنه انسحب بشكل مفاجئ مع بدء التصوير، بعد اختلافه مع الشركة المنتجة للمسلسل على بعض التفاصيل الخاصة بآلية تنفيذ العمل مع ضيق الوقت وقتها.

ياسمين صبري تبدأ تصوير مسلسل "الأميرة" لعرضه في رمضان 2025

مسلسل "رحيل" الذي عرض في رمضان الماضي، والمكوّن من 15 حلقة، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبدالرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام، وذلك بعد غياب 3 سنوات وتحديداً منذ تقديمها مسلسل فرصة تانية عام 2020.

أحدث أعمال ياسمين صبري السينمائية

كما تستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع"، ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق العمل خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

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