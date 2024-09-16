ترشيح أيتن عامر للبطولة النسائية أمام محمد رجب في "الحلانجي" وعرضه في رمضان 2025

رشح القائمون على مسلسل "الحلانجي" النجمة أيتن عامر لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب، تأليف محمود حمدان و إخراج معتز حسام، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان لعام 2025.

آيتن عامر

أعمال آيتن عامر ومحمد رجب

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأعمال التي جمعت بين أيتن عامر ومحمد رجب ، ويأتى ترشيح الفنانة أيتن عامر بعد النجاح الذى حققته مع محمد رجب فى السينما والتليفزيون، فكانت أولى الأعمال التى جمعتهما هو فيلم "سالم أبو أخته" عام 2014، والذى حقق نجاحًا فى شباك التذاكر، ليستكملا الثنائي نجاحهما فى السينما بفيلم "بيكيا" عام 2018، ليشكل محمد رجب وأيتن عامر ثنائياً ناجحا تجمعهما كيميا تظهر بشكل كبير على الشاشة.

ولم يقتصر ظهور الثنائى أيتن عامر ومحمد رجب فى السينما فقط، بل قدما عملاً درامياً ناجحاً هو مسلسل "الأخ الكبير" والذى لاقى ردود أفعال واسعة ونال استحسان الجمهور وحاز بالمتابعة والمشاهدات وقت عرضه، وهو ما يجعل الجمهور متشوقاً ومنتظراً لرؤية الثنائي مرة أخرى فى مسلسل يعرض فى الماراثون الرمضاني 2025.

آيتن عامر

فيلم عنب

وتنتظر النجمة أيتن عامر طرح فيلمها الجديد "عنب" فى دور عرض السينمات ابتداء من 19 سبتمبر الجارى، وتجسد خلاله شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور احداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي.

أبطال فيلم عنب

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

اقرأ أيضًا:

أيتن عامر تُؤجل طرح أغنيتها "إفراج" حدادًا على رحيل منتجي سينرجي

موعد طرح فيلم عنب لـ آيتن عامر بدور العرض السينمائي