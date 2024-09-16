مصطفى كامل يعلق على غناء الممثلات ويعلن عن إجازة مفتوحة لنفسه

أثار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جدلًا واسعًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النقابة العامة، وذلك بعد تعليقه على غناء بعض الممثلات مثل آيتن عامر و رانيا يوسف، والموجز يكشف ابرز تصريحاته.

تصريح مصطفى كامل عن غناء الممثلات



في رده على سؤال حول دخول بعض الممثلات مجال الغناء، أكد مصطفى كامل أن أي شخص يمتلك صوتًا جميلًا يمكنه الحصول على تصريح بالغناء. وأشار إلى وجود بروتوكول تعاون بين النقابات الفنية، حيث تقوم نقابة المهن التمثيلية بإخطار نقابة المهن الموسيقية إذا أراد ممثل الغناء، والعكس يحدث إذا أراد مغني دخول مجال التمثيل.

إجازة مصطفى كامل المفتوحة بسبب واقعة سرقة



وفي مفاجأة للجميع، أعلن مصطفى كامل عن تقدمه بإجازة مفتوحة بسبب واقعة سرقة داخل نقابة المهن الموسيقية، وطالب كامل بمعرفة الجاني وتحديد المسؤول عن تلك الواقعة.

مصطفي كامل

كتب مصطفى كامل عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: "الساده الزملاء المحترمين.. تقدمت اليوم للساده الزملاء أعضاء المجلس بإجازة مفتوحة لحين عودة المضبطة وتحديد السارق". وأكد في منشوره أن زملاءه في المجلس يتمتعون بثقة الجميع وأنه يواصل متابعة أعمال لجنة الساحل الشمالي والنتائج التي تحققت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها هو وزملاؤه.

رد مصطفى كامل على قضية سعد الصغير



خلال المؤتمر الصحفي، تم توجيه سؤال لمصطفى كامل حول قضية المطرب سعد الصغير، فأكد أنه يحترم الأحكام القضائية وأن هناك بعض القضايا التي لا يمكن للنقابة أن تتدخل فيها، مثل قضايا المخدرات والدعارة. وأضاف أنه يدعو الله أن يفرج كرب هؤلاء الأشخاص الذين يواجهون هذه القضايا.

مصطفي كامل

جهود مصطفى كامل في لجنة الساحل الشمالي



وفي نفس السياق، أوضح مصطفى كامل أنه بالرغم من الإجازة المفتوحة التي تقدم بها، إلا أنه لا يزال يتابع أعمال لجنة الساحل الشمالي. وأشار إلى أن اللجنة بذلت مجهودات كبيرة لتحقيق نتائج ملموسة، وأكد أن هذه النتائج ستكون موضع فخر للنقابة.

بإعلانه عن هذه الإجازة المفتوحة بسبب واقعة السرقة، وتصريحاته حول غناء الممثلات، فتح مصطفى كامل بابًا جديدًا من النقاشات حول دور النقابات الفنية والعلاقة بين التمثيل والغناء. بينما ينتظر الجميع نتائج تحقيقات النقابة في واقعة السرقة، يبدو أن مصطفى كامل ما زال ملتزمًا بمتابعة الأعمال المتعلقة بلجنة الساحل الشمالي لتحقيق النجاح الذي يسعى إليه.

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