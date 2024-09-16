عفريت جديد.. خالد الصاوي يشارك في الموسم الخامس من "المداح" بدور مميز

انضم الفنان الكبير خالد الصاوي رسميًا إلى فريق عمل الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، والذي من المتوقع عرضه في شهر رمضان 2025.

ويأتي هذا التعاون ليضيف نكهة جديدة للسلسلة التي حققت نجاحًا باهرًا في المواسم السابقة، يرصد “ الموجز” التفاصيل حول هذا العمل

خالد الصاوي

دور خالد الصاوي في "المداح 5"

سيجسد خالد الصاوي شخصية الشيطان في الجزء الجديد، وهو الدور الذي قدّمه الفنان فتحي عبد الوهاب في الجزء الرابع من المسلسل.

من المنتظر أن يشهد الموسم الخامس تحولات درامية قوية بفضل الأداء الاستثنائي الذي سيقدمه الصاوي، مما يزيد من تشويق الجمهور المتابع للمسلسل.

الجزء الرابع أسماء لامعة وأحداث شيقة

شهد "المداح 4" مشاركة عدد من النجوم الكبار، منهم حمادة هلال الذي قاد البطولة، إلى جانب فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، وصفاء جلال.

كما استضاف المسلسل مجموعة من الضيوف المميزين مثل دياب، مي سليم، وأحمد خالد صالح، مما أضاف أبعادًا جديدة للأحداث وزاد من شعبيته.

المسلسل على منصة Shahid

حاليًا، يمكن للجمهور مشاهدة جميع حلقات مسلسل "المداح" على منصة Shahid، حيث يتمتع المسلسل بقاعدة جماهيرية واسعة بفضل قصته المشوقة وأداء الممثلين المميز.

خالد الصاوي

أحدث أعمال خالد الصاوي



كان آخر ظهور لخالد الصاوي في فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟"، الذي أخرجه حسام الجوهري وكتبه أحمد عبد العزيز. شارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم سلمى أبو ضيف وشريف منير، وحظي الفيلم بإشادة كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال خالد الصاوي في الدراما مسلسل صدفة الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي عبر شاشات التلفزيون المختلفة، وكانت تدور أحداثه حول المُعلمة (صدفة)، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، فراس سعيد، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وقد حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

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