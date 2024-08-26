خالد الصاوي يكتب اسمه في قائمة سيد الناس لعمرو سعد

كشف الفنان القدير خالد الصاوي عن تعاقده للمشاركة في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم" سيد الناس "، بطولة النجم عمرو سعد وكوكبة كبيرة من النجوم الصاعدة والقديرة، ومن المفترض عرضه في ماراثون رمضان 2025، ويستعرض لكم الموجز تفاصيل العمل.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

خالد الصاوي

أحدث أعمال خالد الصاوي

أما خالد الصاوي فيعيش حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، لارتباطه بأكثر من عمل جديد منها مسلسل "زمالك بولاق" الذي يجمعه بـ باسم سمرة وعبير صبري، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، والعمل من تأليف إسلام شتا وإخراج أسامة عمر.

وفي السينما، يشارك الصاوي في بطولة فيلم أسد مع محمد رمضان، والعمل يدور في إطار أكشن تاريخي ملحمي، ويأتي بميزانية إنتاجية ضخمة، ويضم عدد من النجوم منهم ماجد الكدواني، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

أخر أعمال خالد الصاوي السينمائية

ومن المعروف أن شارك خالد الصاوي مؤخرًا في فيلم "رحلة 404"، وهو عمل سينمائي أثار اهتمام الجماهير والنقاد.

الفيلم يتناول قصة غادة، وهي امرأة تتورط في مشكلة طارئة قبل أيام قليلة من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تجد غادة نفسها مضطرة للعودة إلى أشخاص من ماضيها المظلم، الذين كانت قد قررت قطع علاقاتها بهم، وذلك من أجل جمع مبلغ مالي كبير يمكنها من حل مشكلتها.

تتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، ليصبح الفيلم حديث الساعة.

يضم الفيلم نخبة من النجوم مثل منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، ورنا رئيس ، وتولى كتابة السيناريو محمد رجاء، بينما قام بإخراج الفيلم المخرج المتميز هاني خليفة ، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، نظراً لما يقدمه من قصة مثيرة وأداء تمثيلي قوي من قبل جميع المشاركين.

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