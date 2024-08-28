عبير صبري تربطها قصة حب وزواج مع خالد الصاوي والسر" زمالك بولاق "

انتهت النجمة عبير صبري من ما يقرب من نصف مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" زمالك بولاق"، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة قربيًا.

وعلم "الموجز" أن النجمة عبير صبري تجسد دور زوجة الفنان خالد الصاوي بطل العمل، ويتعرض الثنائي لـ أزمات عديدة خلال أحداث المسلسل، تنتقل الأسرة لتعيش في منطقة بولاق بعد أن كانت تعيش في حي الزمالك.

عبير صبري وخالد الصاوي في كواليس مسلسل زمالك بولاق

قصة مسلسل " زمالك بولاق"

تدور أحداث مسلسل "زمالك بولاق" عن قصة زوجين يعيشان في منطقة بحي الزمالك، وتحدث بعض الظروف تجعلهما ينتقلان للعيش في منطقة بحي بولاق الشعبي، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، العمل مكون من15 حلقة، ومن المفترض أن يتم عرضه قربيًا على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

أبطال مسلسل " زمالك بولاق"

ويشارك في بطولته كل من النجم خالد الصاوي، عبير صبرى، باسم سمرة، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

عبير صبري

آخر أعمال عبير صبري

يذكر أن مسلسل حدوتة منسية آخر أعمال عبير صبري، والذي تم عرضه في يناير الماضي، ضمن دراما الأوف سيزون الشتوي، وحصد وقتها العمل نسب مشاهدة عالية، كما تصدر قائمة تريند منصة شهيرة وقت عرضه.

مسلسل حدوتة منسية دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، طارق صبري، محمد علي رزق، محمود حجازي، نانسي صلاح، أحمد صيام، هلا السعيد، وريم سامي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.

كما شاركت الفنانة عبير صبري في رمضان 2023 بمسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج ، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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