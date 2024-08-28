إلهام شاهين في ورطة والسر حملة إخوانية إرهابية.. إليك التفاصيل

تصدرت الفنانة إلهام شاهين، تريند جوجل، وذلك بعد الجدل الذي أثارته بسبب تصريحاتها التي قالتها مؤخرًا، وبسببها تعرضت للعديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بشأن تعليقها حول مسألة ترك الصلاة من أجل الالتزام بأوقات العمل، ذلك التصريح أثار موجة من التعليقات والانتقادات دفع إلهام شاهين للرد بشكل حازم ومباشر، مؤكدة موقفها من هذه الحملة الانتقادية، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

إلهام شاهين

حملة إخوانية واضحة.. أبرز تصريحات إلهام شاهين

قالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية لها أن هناك حملة إخوانية ضدها، وأنها تُشغل بالهم بشكل كبير، واسمها يسبب لهم القلق والخوف،

مُعلقة:"حمله إخوانية واضحة، أنا واضح إنى تعباهم ومشغولين بيا و بآرائى جدا، و إسمى بعبع بالنسبه لهم".

وأوضحت إلهام شاهين أنها لا تعير اهتمامًا لما يُقال عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت هذا العالم بأنه "وهمي" بالنسبة لها، مُضيفة:"أنا مش شاغله بالى خالص بالسوشيال ميديا و الناس اللى بتتسلى، ده عالم وهمى بالنسبة لي، و عارفه إن ليا أعداء و عارفه الأسباب، و في النهاية الكلاب تنبح و القافله تسير".



وأضافت إلهام شاهين أنها تدرك جيدًا أن لديها أعداء وأنها تعرف الأسباب وراء ذلك، لكنها لا تعيرها أي اهتمام، مُعقبة:"أرائي تخصني لا أفرضها على أحد".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين مشيرة إلى أن هناك من يسعون دائمًا لاختلاق القصص عنها بغرض التسلية أو بدافع الحقد، مُتابعة:"وكده كده حتى لو ماليش رأى سيختلقوا كلام و يدعوا إنى قلته عشان يهاجمونى، ناس تافهه و عايزه تتسلى، أو ناس حاقده و كارهه لإن شخصيتى تعباهم أو كيداهم أو مجنناهم، كل يوم قصص و حواديت على إلهام شاهين، لا تهمنى و لا تشغلني"، وأضافت أن هذه الشائعات لا تؤثر فيها وأنها لا تهتم بها، مختتمة رسالتها للمهاجمين بقولها: "موتوا بغيظكم".

إلهام شاهين



تصريح إلهام شاهين الذي أثار الجدل

إلهام شاهين وضحت أن تصريحاتها التي أشعلت الجدل كانت منذ 25 عامًا قد تضمنت تلك التصريحات تعليقًا حول مخرج عملت معه سابقًا، حيث قالت أنه كان شخصًا عاديًا وفجأة أصبح متدينًا بطريقة غير متوقعة، كان يترك التصوير أثناء الأذان والكاميرا ما زالت تعمل، ويأخذ كل العاملين معه للصلاة، مُضيفة:"في مخرج اشتغلت معاه ، كان راجل طبيعي جداً وشخص عادي، فجأة تدين بشكل غريب جداً بقى اول ما الآذان يآذن يسيب التصوير والكاميرا دايرة وينزل يصلي، لا وكمان ياخد كل العمال معاه طبعا هو براحته، لكن مش لدرجة انه يسيب الشغل ويروح يصلي".

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