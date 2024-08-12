إلهام شاهين وعمرو عبد العزيز يحيون ذكرى رحيل النجم نور الشريف : ذكريات وصداقة لا تُنسى

إحياء ذكرى الفنانين الكبار يعد دائمًا فرصة للتعبير عن مدى التأثير العميق الذي تركوه في حياة محبيهم وزملائهم ، في ذكرى رحيل النجم الكبير نور الشريف، قام عدد من الفنانين بالتعبير عن حبهم وامتنانهم لهذا الفنان العظيم، الذي لم يكن مجرد ممثل بارع بل رمزًا للفن الراقي والالتزام الإنساني.

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن مدى عمق صداقتها وارتباطها بالفنان نور الشريف من خلال كلمات مؤثرة تعكس مدى حبها واحترامها له، في حين شارك كل من الفنانين عمرو عبد العزيز وحسام داغر في إحياء ذكراه بكلمات تحمل مشاعر الفقد والتقدير ، هذه الذكرى تأتي لتجدد العهد على حفظ إرث هذا الفنان الكبير وتذكيرنا بقيم الفن الأصيل.

يستعرض “ الموجز ” في السطور التالية أبرز تعليقات النجوم حول ذكرى الفنان نور الشريف



إلهام شاهين تستذكر صديقها وأستاذها



حرصت الفنانة إلهام شاهين على تكريمه بعبارات مؤثرة، مشيرة إلى عمق العلاقة والصداقة التي جمعتهما.

نشرت إلهام شاهين رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت فيها أن أجمل أعمالها كانت بمشاركة نور الشريف، الذي وصفته بأستاذها وصديقها الأقرب.

كتبت إلهام شاهين: "أجمل أعمالي كانت مع أقرب صديق لقلبى وعقلى.. هو أستاذى وأخى الأكبر والصديق الصادق جدا الذى أحترم آراؤه.. هو الفنان الرائع والإنسان الأروع.. النجم نور الشريف.. وفى ذكرى وفاته أتذكره بكل الخير.. وأدعيله من كل قلبى ربنا يجعل مثواه الجنة.. أفتقدك يا صديقى الغالى جدا جدا."

إلهام شاهين

عمرو عبد العزيز يطلب الدعاء

كما شارك الفنان عمرو عبد العزيز في إحياء ذكرى وفاة نور الشريف التي تصادف اليوم الأحد، 11 أغسطس، حيث نشر على حسابه الرسمي على إنستجرام يطلب من متابعيه الدعاء للفنان الراحل.

كتب عمرو عبد العزيز : "النهارده ذكرى الفنان الكبير نور الشريف الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين"، مرفقاً صورة للراحل.

عمرو عبد العزيز

حسام داغر: "نور الشريف كان قدوة ونموذجًا"

من جانبه، عبّر الفنان حسام داغر عن مدى تأثره بشخصية نور الشريف، مُشيراً إلى مدى ثقافته وكونه نموذجًا يُحتذى به.

كتب داغر في منشور على حسابه: "النهاردة ذكرى وفاة نور الشريف آخر الرجال المحترمين ونموذج يحتذى به.. في مرحلة الجامعة دخلت المكتب الخاص به اندهشت من كمية الكتب على الأرفف والدروع وشهادات التكريم والجوائز، نور الشريف ليس ممثلًا بل نموذج يحتذى به والجلوس معه كان أمنية لي تحققت في أواخر أيامه وشعرت وقتها أنه اللقاء الأخير.. وداعًا آخر الرجال المحترمين والعلامة الأستاذ نور الشريف."

حسام داغر

انهالت التعليقات على منشور داغر من نجوم الفن وجمهوره، مشيدين بالفنان نور الشريف وداعين له بالرحمة والمغفرة، مما يعكس مدى التأثير الكبير الذي تركه في قلوب محبيه.

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