بعد تصدرها للتريند.. تصريحات مثيرة للجدل لـ نجوى فؤاد

تصدر اسم الفنانة نجوى فؤاد، تريند جوجل، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، خلال حلولها ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية مع الإعلامي نذار الفارس وتحدثت خلال تلك التصريحات عن العديد من الأمور الشخصية وآرائها حول الساحة الفنية، في برومو الحلقة المقرر إذاعتها يوم السبت المقبل، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل، تحدثت نجوى فؤاد عن الرقص الشرقي بقولها إنه فن موجود منذ أيام الفراعنة، وعلّقت على تصريحات الإعلامي تامر أمين الذي قال إن الرقص ليس فنًا، بقولها: "الرقص الشرقي فن غصب عنك".

نجوى فؤاد



رأي نجوى فؤاد في تامر حسني

فيما يتعلق بالمطربين عمرو دياب وتامر حسني، عبرت نجوى عن تفضيلها لتامر حسني، قائلة: "تامر حسني يعجبني أكتر من عمرو.. تامر مكسر الدنيا دلوقتي"، أما بخصوص المقارنة بين الراقصة دينا وفيفي عبده، فعلقت:"دينا غير ملتزمة بالزي عكس فيفي".

كما تحدثت نجوى فؤاد أيضًا عن زيجاتها السابقة من الفنان الراحل أحمد رمزي، وأوضحت أنه لم يكتب لها مهرًا عندما تزوجته، قائلة:" مكنش فيه مهر من أحمد رمزي".



وعلقت على أنباء رفض محمد رمضان المشاركة في مسلسل تلفزيوني لعدم الموافقة على أجر 40 مليون جنيه بقولها: “يستاهل بالكتير أوي 5 مليون”.

نجوى فؤاد

هل ترتدي نجوى فؤاد الحجاب؟

وأكدت نجوى حبها للرقص الشعبي ورأيها في الراقصات بشكل عام، معتبرة أن الرقص كان وما زال فنًا هادفًا ومهمًا، وكشفت عن إمكانية موافقتها على ارتداء الحجاب إذا توفّر لها مرتب شهري يمكنها من فتح بيت جيد.

حديث نجوى فؤاد مع الشيخ الشعراوي

ومن المعروف عن نجوى فؤاد إثارتها للجدل بتصريحاتها، تصدرها للتريند مع كل تصريح تصدره، ففي تصريح سابق لها، تحدثت نجوى فؤاد عن حوار دار بينها وبين الشيخ متولي الشعراوي حول جواز الرقص، حيث أوضح لها الشعراوي أنه لا يمكن الحكم بشكل قاطع على الرقص بحلاله أو حرامه، مما دفعها للتوبة واعتزال الرقص بعد خلاف مع فرقتها حول استخدام أغنية شعبية في عرض خاص، مُضيفة:" مرة سألت الشيخ الشعراوي، كنا في طائرة واحدة راجعين من الغردقة، وسألته هو الرقص حرام أو حلال، قالي لو حرام أو حلال مكنش ربنا فتح لك السكة دي، ومكنش نجحك فيها، هو اللي قسم لك كده، الحساب بقى عنده، يعني هو محرمش ومحللش، ولكن قال لي في حساب عند ربنا بقى، وأنا ماعملتش حاجة عشان أتوب".

زيجات نجوى فؤاد

كما أكدت نجوى فؤاد أنها لم تتزوج أكثر من خمس مرات، ومرة واحدة عرفي، ونفت زواجها من الفنان الراحل عماد عبدالحليم، وكشفت أيضًا عن تجاربها الشخصية لإجهاض نفسها مرات عدة بسبب الخوف وعدم الجاهزية للأمومة.

رأي نجوى فؤاد في الرقص الشرقي

كما رفضت نجوى فؤاد، إعطاء أي راقصة مصرية لقب "راقصة مصر الأولى"، مشيرة إلى أن الراقصات الأجنبيات يُعاملن بشكل أفضل وأن أزياء الرقص الموجودة اليوم لا تتوافق مع قيم وأخلاق مجتمعنا، مُضيفة:"أنا مش راضية عن الرقص الشرقي دلوقتي، لكن أيقونة الرقص الشرقي، دي بتعني لي كثير لأن أنا لما يتحط في الـc.v بتاعي إني راقصة دي إضافة كبيرة، والراقصات الأجنبيات والأوكرانيات الدخيلات على الرقص الشرقي شئ مرفوض، علشان لبسهم عاري، أنا لما بشوف راقصات لابسين عريان بقول دا حرام والناس بدأت تقول على الرقص حرام دلوقتي، مكنوش بيقولوا الكلمة دي على أيامي لأن لبسنا كان محتشم".



وأعربت عن ندمها لارتداء بدلة الرقص في بداياتها بسبب قلة الخبرة وصعوبة ظروفها المادية، وأنها لو عادت للوراء لما ارتدت تلك البدل.

نجوى فؤاد

رأي نجوى فؤاد في زواجها من أحمد رمزي

كما كشفت نجوى فؤاد، مؤخرًا في في تصريحات تلفزيونية لها، عن رأيها في زواجها من الفنان أحمد رمزي، قائلة:"أحمد رمزي ميعتبرش جواز، كتبنا الكتاب ورجعت من رحلة أمريكا لقيته مصالح مراته باكينام اللي كان بيحبها أوي ومقربناش لبعض، أحمد رمزي اتجوزني لسبب خاص عشان كان بيحب زوجته وبنته وطلقها وكنا بنعمل فيلم 'الجواز في خطر' ورجعتله بشرط إنه ينفصل عني".

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