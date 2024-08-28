رنا رئيس طالبة جامعية و تقترب من انتهاء "للأذكياء فقط".. خاص

انتهت النجمة الشابة رنا رئيس من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهدها في مسلسلها الجديد، الذي أطلق عليه صناعه اسم" للأذكياء فقط، وعلى هذا الصدد يستعرض الموجز التفاصيل.

رنا رئيس

تجسد الفنانة الشابة رنا رئيس خلال أحداث مسلسل للأذكياء فقط، دور طالبة جامعية وتعيش قصة حب مع زميل لها، وتتعرض لمواقف عديدة ما بين الكوميدي والدراما.

قصة مسلسل للأذكياء فقط

مسلسل للأذكياء فقط تدور أحداثه في إطار اجماعي كوميدي تشويقي إذ يظهران خلاله بدور طالبان في الجامعة يعملان على مشروع تخرج بهدف تحقيق أحلامهما فيما بعد، والمسلسل من تأليف محمد ناير.

نجوم مسلسل للأذكياء فقط

مسلسل "للأذكياء فقط"، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة حمدي الميرغني، كريم عفيفي، رنا رئيس، أوتاكا، وآخرون من النجوم، وكان من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، وتم التأجيل بسبب انشغال الأبطال في أعمال آخر، ومن المقرر عرضه قربياً على أحدي المنصات الإلكترونية الشهيرة.

رنا رئيس

أخر أعمال رنا رئيس في رمضان مسلسل "سر إلهي"

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس، في مسلسل "سر إلهي"، الذي تقوم ببطولته النجمة روجينا، وجسدت خلاله دور شقيقتها الصغرى، التي تكون داعمة لها في كل الأزمات التي تتعرض لها، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

مسلسل" سر إلهي"، وتم عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، وهو بطولة الفنانة روجينا، محمد ثروت، صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كما شاركت الفنانة رنا رئيس في احتفالية قادرون بإختلاف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصدرت تريند السوشيال ميديا بعد حضورها المؤثر في الاحتفالية، حيث قدمت مشهداً تمثيلياً مع طفلة من ذوي الهمم تدعى رقية، وشعرت بالتوتر بسبب مقابلتها للرئيس للمرة الأولى في حياتها، وقالت في فقرتها برفقة إحدى الأطفال من ذوي الهمم: "في ناس بييجوا الدنيا قادرون باختلاف وأكيد ربنا له حكمة في دا، وفي ناس تانية بين يوم وليلة يلاقوا نفسهم قادرون باختلاف زي اخواتنا اللي في غزة والذين يعيشون محنة صعبة".

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