عبير صبري تواصل تصوير مسلسل "زمالك بولاق" مع خالد الصاوي

تستمر الفنانة عبير صبري في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "زمالك بولاق"، حيث يتم تصوير بعض المشاهد في أحد الديكورات الرئيسية الخاصة بالعمل. يجمعها التمثيل مع الفنان خالد الصاوي الذي يلعب دور زوجها في المسلسل.

تفاصيل دور عبير صبري في المسلسل



تجسد عبير شخصية امرأة غنية تتعرض لعدة مشكلات خلال أحداث المسلسل، ما يدفعها هي وزوجها، الذي يجسده خالد الصاوي، لتغيير محل سكنهما والانتقال إلى منطقة بولاق. وتقول عبير: "المسلسل مليء بالمفارقات التي توضح كيف تسوء حالة العائلة الغنية وتضطر للانتقال للسكن في بولاق".

تفاصيل إنتاج المسلسل



"زمالك بولاق" يتكون من 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية. العمل من تأليف أحمد رجب وإخراج أسامة عمر، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل خالد الصاوي، باسم السمرة، نسرين أمين، عبير صبري، انتصار، وميمي جمال.

عبير صبري

تصف عبير المسلسل بأنه عمل مميز ومحبب لقلبها، وأن كواليس العمل كانت مليئة بالضحك والفرح، كما أبدت سعادتها بالتعاون مع خالد الصاوي مرة أخرى.

مشاركة عبير صبري في مسلسل "حدوتة منسية"



في سياق آخر، شاركت عبير صبري مؤخرًا في بطولة مسلسل "حدوتة منسية"، وهو مسلسل اجتماعي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين، شاركها البطولة نخبة من النجوم مثل سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، ونانسي صلاح.

عبير صبري

تدور أحداث "حدوتة منسية" حول قصة أرملة تواجه العديد من التحديات بعد وفاة زوجها الذي تركها وأمواله تحت تصرفها، يناقش المسلسل قضايا اجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها، والخيانة، وتأجير الأرحام.

مسلسل "حدوتة منسية"



لاقى المسلسل ردود فعل إيجابية من الجمهور بفضل القصة الاجتماعية القوية والأداء المميز من فريق العمل.

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