النجم والكلاب.. أحزان المشاهير بسبب وفاة حيواناتهم الأليفة

يحرص الفنانون مثل خالد الصاوي وغيرهم، علي إظهار مشاعرهم تجاه حيواناتهم الأليفة، حيث برزت هذه الروابط العاطفية القوية في لحظات الفقدان، ويتضح من هذه التجارب أن الحيوانات الأليفة ليست مجرد كائنات، بل تصبح جزءًا أساسيًا من حياة أصحابها، تحمل مشاعر الحب والوفاء التي تترك أثرًا كبيرًا عند رحيلها، ويرصد الموجز أبرز النجوم.

تصدر الفنان خالد الصاوي محركات البحث في الساعات الأخيرة بعد نشره نعيًا مؤثرًا لكلبته الراحلة عبر حسابه على إنستجرام. النعي الذي أظهر الجانب الإنساني الحساس للصاوي تفاعل معه الكثيرون، حيث نشر صورة تجمعه بكلبته وعلق: "باي باي حبيبة قلب بابا.. يا رب اجمعني بها وبميكي يومًا ما، إن شاء الله في حلم طويل".

خالد الصاوي يعبر عن حزنه على فيسبوك

خالد الصاوي وكلبه

لم يقتصر حزن الصاوي على إنستجرام فقط، بل شارك مشاعره في منشور آخر عبر فيسبوك، حيث كتب: "كأني حفار قبور مخمور ومسطول موت، أكتب في نعي الأحباب واحدًا تلو الآخر، وأشرب في نخب الأحباب، ما الحياة والموت؟ أعزي الجميع، ولا أحد عزّاني". هذه الكلمات عبرت بصدق عن مدى الحزن الذي يشعر به الصاوي بعد فقدان كلبته، ما أثار تعاطف محبيه ومتابعيه.

فنانون آخرون عبّروا عن حزنهم لفقدان حيواناتهم الأليفة

ليس خالد الصاوي الفنان الوحيد الذي أظهر حزنه لفقدان حيوانه الأليف، فقد سبقته العديد من الأسماء الكبيرة في الوسط الفني الذين عبروا عن مشاعرهم تجاه حيواناتهم المحبوبة، مؤكدين على الروابط العاطفية القوية التي تجمعهم بها.

ريهام عبد الغفور.. الحزن على وفاة صديقها الوفي

ريهام وكلبها

في عام 2023، أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور عن وفاة كلبها عبر حسابها على إنستجرام، حيث شاركت صورة مؤثرة له وكتبت تعليقًا معبرًا عن حزنها العميق: "مش قادرة أصدق كنت صاحبي اللي بيحبني وبيحس بيا وبيحاول يحميني.. كنت بني آدم أكتر من البني آدمين". هذه الكلمات كشفت عن مدى تعلق ريهام بكلبها واعتبارها له أكثر من مجرد حيوان أليف.

أحمد فهمي ووداع كلبه "آرثر"

أحمد فهمي وكلبه

الفنان أحمد فهمي أيضًا مر بتجربة مشابهة حين فقد كلبه المفضل "آرثر". نشر فهمي مجموعة من الصور التي جمعته بـ "آرثر" على إنستجرام، وعلق عليها برسالة مؤثرة وصف فيها الكلب بأنه أفضل صديق له. كتب فهمي: "المفضل لي طوال الوقت.. آرثر المحارب أفتقدك.. أرقد في سلام أعز صديق لي". رسالة فهمي كانت مليئة بالمشاعر الصادقة تجاه صديقه الوفي الذي رافقه لفترة طويلة.

هالة صدقي والحزن العميق على "سوشي"

هالة صدقي وكلبها

في عام 2015، عبرت الفنانة هالة صدقي عن حزنها العميق بعد وفاة كلبتها "سوشي". لم يكن الحزن عاديًا، حيث ارتدت هالة الملابس السوداء لمدة ستة أشهر تعبيرًا عن حزنها، كما دفنت "سوشي" في منزلها وأشعلت شمعة يوميًا لتكريمها خلال تلك الفترة. في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "السم في العسل" على قناة "MBC مصر2"، كشفت صدقي عن مدى عمق علاقتها بكلبتها "سوشي"، موضحة أن الحب غير المشروط الذي تلقته منها جعلها تشعر بالبرود تجاه البشر.

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