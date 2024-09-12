أزهري أبرز المهاجمين.. مظهر شاهين في أزمة بعد تعزية خالد الصاوي في كلبه

ما أن قدم الشيخ مظهر شاهين تعزية للفنان خالد الصاوي في وفاة كلبته، حتى شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل والانتقادات على مدى اليومين الماضيين، فهذا التصرف غير المألوف أثار تفاعلات متباينة، بين مؤيد ومعارض، وسلط الضوء على اختلاف الآراء حول مفهوم التعاطف والرحمة في المجتمع، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

مظهر شاهين يشعل وسائل التواصل بعد تعزية خالد الصاوي في كلبه

بدأت القصة عندما نشر الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" منشورًا يعلن فيه وفاة كلبته "كيم"، التي وصفها بأنها كانت بمثابة "ابنته"، وكتب الصاوي بكلمات مؤثرة: "باي باي حبيبة قلب بابي، يارب أرجوك اجمعني بها وبميكي -كلب آخر- يوما ما، إن شاء الله، في حلم طويل". وقد تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل مع هذا المنشور، حيث قدموا تعازيهم ومواساتهم للفنان.

تعزية غير متوقعة

ولكن الجدل الحقيقي بدأ بعد أن قام الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتقديم تعازيه للصاوي في وفاة كلبته، وكتب شاهين عبر "فيسبوك": "صادق المواساة للأخ الفنان خالد الصاوي في موت كلبه، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يربط على قلبه ويلهمه الصبر على فراقه"، مضيفًا أن "الحزن على الموت رحمة في قلوب العباد، والإسلام دين الرحمة بكل مخلوق أليف".

عاصفة من الانتقادات

هذا التصرف من الشيخ مظهر شاهين أثار عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن صدمتهم ورفضهم لفكرة تقديم العزاء في وفاة حيوان. واعتبر البعض أن الكلب حيوان "نجس" لا يجوز تربيته داخل المنازل، فكيف بتقديم العزاء فيه من قبل شيخ، بينما رأى آخرون أن شاهين قدم مثالا سيئا لا يليق بشيخ جليل.

وكتب الشيخ أبوبكر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تخيل وصلنا إلى يوم يقوم أحد العلماء المشهورين بتقديم واجب العزاء والمواساة لأحد الفنانين في وفاة كلبته، ولا عزاء للمستضعفين لبني الإنسان».

دفاع عن مظهر شاهين

على الجانب الآخر، دافع البعض عن موقف شاهين، معتبرين أن تعزيته تمثل تصرفًا حضاريًا يقدر المشاعر الإنسانية ويعكس روح التسامح والرحمة في الإسلام. كما أشاروا إلى أن فكرة "نجاسة الكلب" ليست ثابتة، وهناك العديد من الشيوخ والخبراء الذين نفوا صحتها.

في خضم هذا الجدل، رد خالد الصاوي على تعزية الشيخ مظهر شاهين برسالة تقدير واحترام، مؤكداً أنه تلقى التعزية بكل الحب وشاكراً شاهين على موقفه الذي يعكس الإسلام الحقيقي الذي يعطف على كل روح.