حنان مطاوع تتعاقد على مسلسل بعنوان " دهب" في دراما رمضان 2025

غابت الفنانة حنان مطاوع عن دراما رمضان الماضي 2024، لكن الأخبار السارة تشير إلى أنها ستعود بقوة في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

تواصل حنان مطاوع إثبات نفسها كممثلة بارزة في الساحة الفنية، من خلال اختياراتها المتنوعة التي توازن بين الدراما التلفزيونية والسينمائية، مع مشاريعها المتعددة، لذلك يستعرض " الموجز" أعمالها القادمة

حنان مطاوع

حنان مطاوع في دراما رمضان 2025



تعاقدت حنان مطاوع، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "دهب" المقرر عرضه في رمضان 2025، من إنتاج إيهاب السرجاني وفينومينا، تأليف أحمد عاصم، وإخراج أسامة عرابي. يبدو أن هذا العمل يعد بالكثير لجمهورها الذي ينتظر عودتها.

جديد حنان في "الـ Off Season"

بجانب "دهب"، بدأت حنان مطاوع في الأسبوع الماضي تصوير مسلسل جديد بعنوان "صفحة بيضا"، الذي ينتمي لأعمال الـ Off Season.

المسلسل الاجتماعي التشويقي مكون من 30 حلقة ويجمع مجموعة من النجوم مثل سامي الشيخ، أحمد الرافعي، مها نصار، وأحمد الشامي، من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما.

مشروع آخر بعنوان "حياة أو موت"

لا تكتفي حنان بهذا القدر، بل تواصل أيضًا تصوير مسلسل "حياة أو موت"، وهو دراما قصيرة من المقرر عرضها عبر إحدى المنصات الإلكترونية. تتناول القصة حياة دكتورة تُدعى حياة أبو راضي، التي تواجه العديد من الأزمات وتتهم بجريمة قتل.

العمل مكون من 10 حلقات ويشارك فيه رنا رئيس، أحمد الرافعي، ومحمد علي رزق، من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

حنان مطاوع

انتظار عرض فيلم "هابي بيرزداي"

على صعيد السينما، حنان مطاوع تنتظر عرض فيلمها "هابي بيرزداي" الذي تشارك فيه مع نيللي كريم. انتهى تصوير الفيلم في يونيو الماضي، وهو عمل اجتماعي تشويقي يضم شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال.

الفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج أحمد الدسوقي من شركة Sky Limit.

آخر أعمال حنان مطاوع

من الجدير بالذكر أن أحدث أعمال حنان مطاوع كان ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "جولة أخيرة". يدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية الدكتور يحيى، الذي يواجه العديد من الأزمات بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية ومروره بحياة روتينية، خاصة بعد انفصاله عن زوجته. تتطور الأحداث عندما يظهر مدربه القديم الملقب بـ "تامبي"، الذي يسعى لإعادته إلى عالم الفنون القتالية.

شارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أحمد ندا وإخراج مريم أحمدي

اقرأ أيضا

حنان مطاوع تكشف لـ الموجز تفاصيل شخصيتها في مسلسل هابي هالوين



تغيير مفاجئ لاسم مسلسل حنان مطاوع الجديد من تقاطع طرق.. اليك التفاصيل

