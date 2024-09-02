حنان مطاوع طبيبة رنا رئيس في مسلسل "حياة أو موت "

أوشكت النجمة حنان مطاوع على الانتهاء من التحضيرات الأولية لمسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" حياة أو موت، ومن المفترض أن تبدأ تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

حنان مطاوع

وعلم " الموجز" أن النجمة حنان مطاوع تجسد شخصية طبيبة اسمها حياة تساعد في علاج شقيقتها الصغرة ماسة الشخصية التي تجسدها الفنانة الشابة رنا رئيس ، والتي تعاني من أزمة نفسية ضمن الأحداث.

نجوم حياة او موت

مسلسل "حياة أو موت "يدور في إطار اجتماعي تشويقي، العمل من بطولة كل من حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

أحدث أعمال حنان مطاوع

وعلى نفس السياق، تستكمل النجمة حنان مطاوع خلال الفترة الجارية تحضير مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " تقاطع طرق".

وتدور أحداث" تقاطع طرق" في إطار تشويقي اجتماعي، ويشارك في البطولة كل من سامي الشيخ وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أورما، وجاري التعاقدات مع باقي الفريق لبدء التصوير قربيًا.

حنان مطاوع

ومن المعروف أن حنان مطاوع شاركت في العام الماضي في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم "صوت وصورة " وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ كان العمل يناقش العديد من القضايا والظواهر الهامة في المجتمع منها ظاهرة الذكاء الاصطناعي، وعالم السوشيال ميديا، العمل كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

أعمال تشارك فيها رنا رئيس

أما من جانب النجمة الشابة رنا رئيس فتعيش حالة من النشاط الفني، إذ انتهت من تصوير مسلسلها روح جدو الذي تخوض بطولته المطلقة، كما تستعد لبدء تصوير الجزء الثالث من موضوع عائلي خلال الفترة المقبلة، مع النجم ماجد الكدواني وكوكبة كبيرة من النجوم.

شاركت رئيس في مسلسل "سر إلهي" مع النجمة روجينا في رمضان الماضي، كما شاركت مع النجمة منى زكي في بطولة فيلم " 404، وشاركت أيضا مع النجمة ليلي علوي في بطولة مسرحية الصندوق الأحمر.

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