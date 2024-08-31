تفاصيل شخصية محمد علي رزق في مسلسل حياة أو موت

أعلن الفنان محمد علي رزق عن انضمامه إلى فريق عمل مسلسل "حياة أو موت"، الذي تلعب بطولته الفنانة حنان مطاوع، ويأتي هذا الإعلان ضمن أحدث مشاريعه الفنية، حيث يستعد محمد علي رزق للظهور في هذا العمل الجديد الذي تنتجه شركة "السبكي للإنتاج الفني" ويؤلفه أحمد عبد الفتاح، ويخرجه هاني حمدي، ويكشف الموجز. كواليس التحضيرات للعمل.

إعلان الانضمام .. مشاركة عبر السوشيال ميديا

محمد علي رزق

عبر حسابه الرسمي على انستجرام نشر محمد علي رزق صورة تجمعه بالمنتج أحمد السبكي، حيث أعلن من خلالها عن انضمامه للمسلسل الجديد، وكتب رزق تعليقًا على الصورة: "بسم الله توكلت على الله مسلسل 'حياة أو موت' بطولة حنان مطاوع، إنتاج السبكي للإنتاج الفني، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي"، ويقدم من خلال العمل شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه فيما قبل، وينتظر متابعيه العمل بفارغ الصبر رؤية رزق في هذا العمل.

محمد علي رزق

تفاصيل مسلسل "حياة أو موت": إطار اجتماعي تشويقي

مسلسل "حياة أو موت" من الأعمال الدرامية المنتظرة التي سيتم عرضها عبر إحدى المنصات الإلكترونية. يتكون المسلسل من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، مما يعد بجذب اهتمام جمهور واسع، العمل يضم مجموعة من النجوم إلى جانب حنان مطاوع ومحمد علي رزق، منهم أحمد الرافعي، رنا رئيس، وسلوى عثمان، يجمع المسلسل بين الإثارة والتشويق، ما يضمن له مكانة مميزة بين الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال الفترة القادمة.

مسيرة محمد علي رزق.. حضور بارز في الدراما الرمضانية

محمد علي رزق

محمد علي رزق ليس بغريب على الأعمال الدرامية، فقد كان له حضور قوي في موسم رمضان 2024 من خلال مشاركته في مسلسل "صيد العقارب"، هذا العمل الدرامي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث شارك في بطولته مجموعة من النجوم الكبار مثل غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، وأحمد ماهر. تألف المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة "فينومينا" للإنتاج الفني.

نجاح مستمر.. المشاركة في مسلسل "جودر"

محمد على رزق

إلى جانب "صيد العقارب"، شارك محمد علي رزق في مسلسل "جودر" الذي عُرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم. المسلسل مستوحى من حكايات "ألف ليلة وليلة"، وجمع في بطولته كوكبة من النجوم منهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وأحمد فتحي. تألف العمل من 15 حلقة وكان من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركتي "ميديا هب سعدي – جوهر" و"أروما" للمنتج تامر مرتضى.

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